三度敲响“金钟” 李铭顺：这次最意外

第57届台湾电视金钟奖戏剧类颁奖典礼星期六（10月22日）晚上举行，李铭顺凭爱奇艺原创剧集《逆局》的表现从“死亡之组”突围，获颁戏剧节目男配角奖。他的对手是《斯卡罗》的吴慷仁、《四楼的天堂》的陈家逵、《华灯初上》的章广辰、《火神的眼泪》的刘冠廷以及《茶金》的薛仕凌，当中有影帝、金钟视帝和金马奖男配角得主，男配角奖故被称为“死亡之组”。

李铭顺已是第三次敲响“金钟”。他凭《做工的人》的工地工人角色“阿祈”，拿下去年金钟奖的迷你剧集／电视电影男主角奖；2014年以《亲爱的，我爱上别人了》夺戏剧节目男主角奖。他原本会到台北出席金钟奖颁奖典礼，但因左脚突然发炎浮肿，无法出席盛会。在新加坡休养的他，在男配角奖颁发后接受《联合早报》访问。

他兴奋地说：“得奖真的太意外了！在家看电视直播的时候，我的心情是很平静的。因为我觉得，这次要得奖非常困难，其他入围者都很强。所以当我听到自己的名字，真的非常意外，是有史以来最意外的一次！”他分享一段心情小插曲，“原本平静的我，到了典礼颁发最佳新人奖时，我的心不知道为什么，很莫名地开始跳很快，然后就越来越紧张，我全身发冷。这种感觉真的是好特别哦！”

李铭顺近年参与了多部台湾作品。他认为，台湾的戏剧作品越来越百花齐放，“大家都努力把最好、最美、最感人的画面、故事呈现给观众，这个真的是非常令人鼓舞的。我真的非常开心，这几年有机会留在台北拍戏，我觉得我收获了很多很多。”

李铭顺告诉《联合早报》，虽然脚未痊愈，但一定跟家人庆祝。至于左脚为何发炎，他说：“为了准备参加金钟奖，这两个月做了很多运动，结果忽略了旧伤，没有好好休息才会发作，以后会特别小心。”

本届戏剧节目男主角奖创先例，歌仔戏演员陈亚兰凭《嘉庆君游台湾》反串男角夺得；《四楼的天堂》的谢盈萱打败《华灯初上》的林心如、杨谨华等强敌成为本届视后。戏剧节目女配角奖花落《茶金》的李杏之手。《逆局》的双导演庄绚维和陈冠仲获颁导演奖。戏剧节目奖颁给史诗剧《斯卡罗》。