《华灯》金钟11项入围全军覆没 林心如：我们不够好吗？

（台北讯）“第57届电视金钟奖”戏剧类颁奖典礼星期六（10月22日）晚上于国父纪念馆举行，“戏剧节目奖”由《斯卡罗》夺下，而原本备受外界看好，入围11项的夯剧《华灯初上》则全军覆没。

56岁的女演员陈亚兰以《嘉庆君游台湾》反串嘉庆帝夺下最佳男主角，创下历史成为台湾首位“女视帝”。42岁的谢盈萱则以《四楼的天堂》封后。双料入围的她以为自己是以《俗女养成记2》夺奖，在感谢《俗女2》的剧本后，却发现自己讲错感言，粗话脱口而出，难掩激动情绪。

《华灯初上》在这届金钟风光入围11项奖项却全部陪跑，总制作人、主演林心如带领杨谨华、刘品言、谢琼煖、杨祐宁等演员出席庆功宴，众人难掩失落，林心如坦言：“凭良心讲，是有点惊讶，一个都没有？可能是我们不够好吗？”她说全军覆没是第一次，“当然会有点失望，对所有工作人员、演员有点不好意思。”老公霍建华暖心传讯息安慰她“再接再厉”，还附上一个爱心图案。

备受瞩目5度入围影后奖项的杨谨华今年再度抱憾而归。听到评审说她和谢盈萱仅相差1票，她说：“但不管是差1票还是差很多票，都还是要继续，继续……再接再厉咯，这不会阻挡我们对表演的热情，拍戏也不是为了奖项，有得奖就是很大的鼓励。”

第57届金钟奖得奖名单（部分）

戏剧节目奖：《斯卡罗》

戏剧节目男主角奖： 陈亚兰《嘉庆君游台湾》

戏剧节目女主角奖： 谢盈萱《四楼的天堂》

戏剧节目导演奖：庄绚维、陈冠仲《逆局》

戏剧节目编剧奖： 严艺文、黄小猫（黄馨萱）、范芷绮《俗女养成记2》

戏剧节目男配角奖：李铭顺《逆局》

戏剧节目女配角奖：李杏《茶金》

迷你剧集（电视电影）男主角奖：吴朋奉《降河洄游》

迷你剧集（电视电影）女主角奖：林辰唏《第一次遇见花香的那刻》

迷你剧集（电视电影）男配角奖：白润音《比悲伤更悲伤的故事：影集版》、黄冠智《降河洄游》

迷你剧集（电视电影）女配角奖：程予希《第一次遇见花香的那刻》