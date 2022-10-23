胡佳琪怀孕六个月 12月嫁给幕后制作人

30岁的本地艺人胡佳琪星期天（10月23日）傍晚在社媒Instagram宣布，自己即将成为人妻，并分享一张宝宝的超音波照片，公开怀孕消息。

胡佳琪接受《联合早报》电话访问时说，她已怀孕六个月，腹中儿是小公主。近月来，她没有害喜情况，她分享道：“我的宝宝很听话，完全没有给我这个问题，我没有吐过哦。”她也开心地说，初次感觉到腹中儿踢她时，心情很奇妙、难以言喻。

胡佳琪在社交媒体分享一张宝宝的超音波照片。（取自胡佳琪IG）

有关未婚夫的身份，胡佳琪透露，未婚夫个性低调，从事幕后制作，两人年龄相近，经朋友介绍认识，交往近一年。他俩计划在今年12月注册结婚，婚礼暂定明年举行。

胡佳琪笑说：“是他先喜欢我的，然后我才慢慢地对他有感觉。他喜欢我的勇敢。他想了一阵子后才决定向我告白，因为他单身好几年了，现在想定下来。”她喜欢对方的稳重、成熟与顾家，让她觉得很安心。未婚夫也跟她的父母非常合得来，“尤其是我的爸爸，他过了我爸爸的那一关！”

胡佳琪在社媒分享另一半的侧脸照，透露对方姓陈，10月23日是他的生日。胡佳琪留言说：“今天，我想要在这里向大家慎重地介绍一位即将陪我度过下半辈子的他。因为有他，我也终于实现了建立家庭的梦想。”

她对未婚夫喊话：“谢谢你，让我有活下去的理由和勇气。虽然我不是一个很轻易放弃的人，但也曾经消极过。谢谢你，不嫌弃我的瑕疵，不计较我的过去，更在我最讨厌我自己的时候，对我不离不弃。遇见你是我幸运，在这里我祝你生日快乐。”

胡佳琪说，未来的路还很长，她会更加努力当一个好女儿、好妹妹、好朋友、好演员、好老婆和好妈妈。她也坦言，现在的自己很快乐。

胡佳琪的姐姐胡佳嬑留言对妹妹说：“永远希望你快乐、幸福，因为你值得。无论发生什么事，你的胡大姐都会永远在你的身边。”