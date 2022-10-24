娱乐吃瓜：从工作狂变成生活智慧王 罗志祥：我喜欢这样的自己

久违的罗志祥分享过去两年多的改变，他为什么说自己从“工作狂”变成了“生活智慧王”？在最低潮的时候，是谁的鼓励让他坚持下去？罗志祥想要对过去、现在和未来的自己说些什么？快点击看视频，听他怎么说！

罗志祥星期六（10月22日）参与本地“One Love亚洲音乐节”演出，压轴登场，这是他2017年8月在本地开唱之后，时隔五年再次来到狮城演出，也是他2020年4月遭周扬青“毁灭式”分手后，首次与狮城粉丝见面。

除了带来表演，罗志祥也和本地媒体见面，畅谈自己的近况和心情。经历过风雨的罗志祥亲切依旧，少了过往的好玩搞笑，多了一份成熟稳重。

罗志祥时隔五年再次来到狮城演出。（无惧国际娱乐提供）

他全新的巡回“2022罗志祥演唱会”今年7月开跑，11月18日即将到马来西亚吉隆坡开唱，新加坡的歌迷则有望在明年观赏到这场演唱会。谈到重新站上舞台，他说：“希望还是可以在台上带来欢乐，让大家看到熟悉的罗志祥，一样好玩和努力，对工作依旧执着。”他对再次举办演唱会感到兴奋，“我思考了很久，最后决定不为这次演唱会设定框架，舞台和效果不浮夸，让所有目光都在我身上，我觉得这是更真实的演出。”

谈及这两年的改变，他说：“我懂得放慢脚步，以前为了工作一直在飞，完全没时间去感受生活。”放慢步伐后的他开始养狗，种植块根植物，和朋友打球，让他体会到原来日子也可以过得如此舒服，并渐渐从工作狂变成生活智慧王，自豪地说：“现在我知道怎么种植龙色兰啊象牙宫啊，知道怎么换盆，懂得怎么跟它们相处。”

罗志祥养了不少块根植物。（取自微博）

至于今后的路，他选择勇敢地向前走，“面对你生活中的一切，人生还是要过，我不会停留在原地。人生本来就会面临很多问题，所以我会不断地往前走，不管别人怎么说，我还是往前迈进，做我想做的事情。”

另外，罗志祥的“分身”朱碧石即将在10月27日推出单曲《买冬瓜》，他解释“买冬瓜”是泰文“不要害怕”的谐音，并搞笑地说：“我很害怕她会比我红！”想知道朱碧石为什么让罗志祥害怕，快点击观看以下视频。

