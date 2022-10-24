小S夸昔日情敌曾宝仪“厉害喔” 杨谨华撞衫灯塔

（台北讯）昔日情敌再见烟硝味全无！曾宝仪主持金钟奖大获好评，小S徐熙娣也赞：“厉害喔！”

曾宝仪独挑大梁主持第57届电视金钟奖的戏剧类颁奖礼，有趣又不失庄重，表现备受好评。她在10月23日在脸书写下感想，立即引来许多圈内好友，包括林心如、小娴、宥胜等等留言按赞。

在一连串的明星留言中，最吸引眼球的莫过于小S附上“大拇指”表情符号的“厉害喔”留言。对此，曾宝仪也以三个爱心回应：“哎喔，谢谢妳啦！”

这对昔日宿敌的互动让网友疯狂兴奋。有人留言“能让小S认证……真厉害”，也有人说“敲碗阿宝上熙娣想聊”、“想看两人一起主持”。

小S与曾宝仪在脸书的互动，让网友疯狂兴奋。（互联网）

杨谨华温升豪杠龟五次

一样五次入围金钟奖视帝/视后却空手而归，温升豪自我安慰，杨谨华自嘲：“新外号叫‘杨一票’。”

曾在2020年以《镜子森林》角逐视后的杨谨华当时以一票之差败给《想见你》的柯佳嬿，今年以《华灯初上》第五度角逐金钟奖戏剧节目最佳女主角，又以一票之差输给《四楼的天堂》的谢盈萱。因此杨谨华自嘲：“我有了一个新外号叫‘杨一票’，请多多支持。”

杨谨华的礼服被形容和灯塔“撞衫”。（互联网）

杨谨华在金钟颁奖礼上的黑白条纹礼服，被眼尖的网友发现“和彰化县王功灯塔一模一样”。她幽默回应：“这套礼服复古又优雅，试装时就知道是它了，也算是一见钟情，虽然没得奖，但至少我还有芳苑灯塔，欢迎大家一起来打卡。”

此外，今年以《茶金》入围金钟奖的戏剧节目最佳男主角的温升豪，再度错失“敲钟”机会，反而达到“连续杠龟五次男主角”的纪录。他不气馁发文自我安慰：“我们携手让产业更好。”