放映期与“阿朱妈”相隔一周 《越界》郑各评：望“双赢”

视帝郑各评出任监制、领衔的警匪动作片《越界》逾50个包场，近百名演员名人将现身首映礼添光！

《越界》由8028控股有限公司两位老板陈德祺、黄绥焜、Artistes Marketing Asia Pte Ltd艺人演艺广告公司老板郑国辉（Alan Tay）联合出品，故事揭开人肉贩子黑幕，视帝郑各评一人身兼多职，担任故事、监制与男主角，主要演员还有翁清海、马来艺人Fattah Amin，Rosyam Nor、台湾性感女星天心、演技派男星朱厚任、许亮宇等。

《越界》11月3日登场，各评星妻洪慧芳领衔的《花路阿朱妈》来临的周四（10月27日）出击，两者档期前后相差一星期，手心手背都是肉，各评希望谁赢？

“希望双赢！”各评受访时告诉《新明日报》。

他分析：“《花》与《越》片是不一样的戏种，观众群也不一样，我反而希望这样‘肩并肩’的档期，能带动观众进戏院看本地电影！”

各评表示，《花》是新韩合作的走心诚意之作；《越界》则是本地少有拳拳到肉的动作片，“不过，《越》有浓烈情感，也传递重要讯息。”

有票房目标吗？各评笑说：“当然越多越好。”

呼应陈哲艺先前记者会上所说“票房很重要”，各评叹说，本地电影人尽心尽力做好电影，若想方设法都没能得到观众支持，那本地还有谁敢拍电影？

未上映已有50包场

记者从联合出品人郑国辉口中获悉，《越界》虽未放映，但已获得商家业界力挺，目前已有50个包场。

《越》将于26日晚上8时30分于嘉华怡丰城举行电影首映礼，届时出席的本地姜也很多，郑国辉说：“像梁志强导演、李铭顺、范文芳、李南星、陈汉玮、黄俊雄、陈罗密欧、陈泂江、林湘萍，郭舒贤，还有那些Ah Boys、Ah Girls，艺人阵容非常强大。”屈指一数，有近百名艺人与名人为《越界》添星光。