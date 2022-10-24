70岁辉哥拍广告当“舞男”

70岁辉哥程旭辉攻社媒当“舞男”，拍贺岁片《猫山王》与老搭档李国煌斗哭功！

时下年轻艺人总爱在社媒跳热舞吸睛，不过，年已七旬的辉哥活力不输少年人，最近贴上多个舞蹈视频，有查查、广场舞、阿哥哥，有些舞姿指天笃地、有些看似自创舞姿，甚至出动道具助兴，最近还跟马来西亚网红歌手张水蓉在海边跳舞，节拍掌握得不错，画面充满娱乐性。

辉哥究竟什么时候开始当“舞男”，是不是年轻时就爱跳舞，凭舞姿俘虏辉嫂？

他告诉《新明日报》，年轻时根本不爱跳舞，反而人过七十，利用拍戏空档来“摇摇摆摆”，“我还要选音乐的，适合自己的就跳喔”，辉哥闲来无事爱参考社媒舞蹈视频，现炒现卖，自评：“我觉得自己的节奏还不够准确，要更进步一点。”

不过他坦言，跳舞令人心情愉快，一有空就会手舞足蹈，“老师”就是社媒上的视频。

只是，碍于心脏有问题，辉哥即使跳舞，也不能太激烈，会很喘。

“最近接拍一个广告也需要跳舞，结果‘跳’了两天，腰酸骨痛，脚酸到要死。”不过他很感恩广告商体恤，总会给他安排休息时间。

拍贺岁喜剧片 哭戏多

贺岁片《猫山王》已拍完，问起拍摄趣事，辉哥透露，有一场李国煌驾驶电单车的戏，靠的是人工推车。

“他（李国煌）根本不会驾电单车，要‘出动’工作人员在后面推着车子前进，引擎都不必开，我会驾电单车，反而没安排我驾。”他回想当年曾驾电单车载李国煌，多年以后，轮到国煌拍戏“载”他，虽然只是“做做样子”，也勾起辉哥温馨的兄弟情。

问起《猫山王》角色，辉哥嚷说很喜欢，原因是因为“台词很少”，语气令人发笑，意外的是，像《猫山王》这样的贺岁喜剧，居然也有哭戏，还哭了几场，辉哥说：“我很意外，国煌拍戏说哭就哭，哭得很厉害，搞到我也要哭，他哭我也哭。”

问他谁的“哭功”厉害，辉哥淡定回说：“我给他赢！”

看来除了笑声散播力强，悲伤的情绪一样容易感染他人。