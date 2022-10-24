天下父母心 吴绮莉发文“字里藏刀” 修杰楷忧女儿走光

（综合讯）吴绮莉在微博分享“小龙女”吴卓林的骑马旧照，发文句句带刺，字里行间斥媳妇游手好闲。

“小龙女”日前被拍到在加拿大街头排队领免费食物，传出生活潦倒。她的辣妻Andi事后通过社交媒体称两人生活美满。

吴绮莉10月24日的发文似乎是对女儿近况的反应。她说：“为你骄傲，为了所谓的爱情不到20岁、就开始远在他乡，独自一人养活一个三十多岁，说自己有病？的老外，作为一个母亲、您的坚强令我感到骄傲。”

李连杰的19岁小女儿刚刚从美国的一所高中毕业。（互联网）

同是星二代，李连杰的19岁女儿搭私人飞机兜风，在美国的生活优渥惬意。

59岁“功夫巨星”李连杰和利智的19岁小女儿Jada，10月23日于社交平台分享乘私人飞机兜风的画面。从Jada分享的限时动态中可见她坐在飞行员身旁，透过窗户看见万里无云的晴空，以及一望无垠的绿色草坪和苍翠的树林。

据报道，Jada刚刚从美国排名第一的高中毕业，常年生活在国外的她，穿衣风格简约性感，常着短版上衣、短裙，大秀纤腰与长腿。

17岁的大女儿敢穿敢露，修杰楷提醒“不要走光就好”。（互联网）

而在台湾，“梧桐妹”Angel因衣着太性感而让妈妈贾静雯“微变脸”。Angel是贾静雯17岁的大女儿，进入青春期的她时常在社交媒体分享辣照。

女儿敢穿敢露，继父修杰楷开明看待，说：“我觉得现在敢露、敢秀，是这个年纪的小朋友一定会想要去做的，毕竟现在自媒体又很发达……这个年纪，想展现身材都OK，不要走光就好。”