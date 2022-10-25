孙燕姿越洋送暖 吴青峰：感觉被宠幸

在脸书留言生病，本地歌手孙燕姿送上营养品，吴青峰笑说很温馨，被宠幸了！

吴青峰日前推出了全新个人专辑《马拉美的星期二》，专辑中邀请12位音乐人合作，包括本地金曲天后孙燕姿。日前来新出席活动的吴青峰，星期一（10月24日）接受媒体访问时，聊及了自己和孙燕姿的交情。

吴青峰说，这次和12位音乐人合作，都是透过唱片公司牵线，即便是自己认识已久的孙燕姿，“因为我一直都羞于跨出邀请和别人合作的那一步，我担心他们不好意思拒绝我，像燕姿，若我自己问她，怕她有压力，不敢说不喜欢，万一不喜欢，她又不好意思说，不知道怎么办，透过熟悉的人，她如果觉得不适合也比较容易开口。”

吴青峰说，他也担心勉强孙燕姿做了不开心的事，无形中给她情绪上的勒索，“对音乐来说不会有火花。”

提及和孙燕姿的交情，虽然两人的交流是淡淡的，每次孙燕姿都会透过朋友传递对自己的关心，或许托别人送给自己营养品，“有次可能是在我脸书看到我生病了，她透过朋友为我送上营养品，让我感到很温馨，自己被宠幸了！”他笑说。

步入40岁没感到害怕

吴青峰今年40岁，他说没有感到害怕。

8月30日吴青峰跨入40岁，有记者问他，从3跨4，心态上会有何不同？

他笑着答道：“没有什么特别的心态，每天一天天过，不可能到那一天（生日当天）有特别的感觉或心态，所以没有感到害怕，觉得一切都还好。”

不过，吴青峰说，唯一影响的是体力会下降，每天会多累一点点的感觉。

“年纪大可能带来更多的经验，像以前若我在台上走音，心情会往下降，现在会觉得好好笑，心想这不是Live的感觉（会出现意外状况），若要唱得像机器不如对嘴，所以，现在的状态会比较踏实吧！”