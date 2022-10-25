《分手的决心》扫六奖 汤唯一个月内三夺韩影后

(综合讯）“第42届韩国影评奖”公布得奖名单，汤唯及朴海日主演、朴赞郁执导的《分手的决心》赢得6奖成为大赢家，包括最佳电影、导演、女主角、剧本、摄影及音乐奖。

汤唯继“釜日电影奖”与“春史电影颁奖礼”后，一个月内第3度在韩国膺影后。

代表韩争奥斯卡奖

《分手的决心》由朴赞郁导演，汤唯和朴海日等主演。该片于今年5月在第75届康城国际电影节全球首映，并将代表韩国角逐第95届奥斯卡“最佳国际影片”。

影片讲述一位刑警在调查死亡案件时遇到了死者的妻子，在怀疑中逐渐萌生复杂情感的故事。

导演赞她韩语‘比我好’

汤唯当年凭借与韩星玄彬主演的电影《晚秋》打入韩国市场，《分手的决心》是她时隔11年再度主演的韩国影片。导演朴赞郁曾在康城电影节上，称赞汤唯在影片中一展流利韩语，“她说韩语说得比我还好！”

今年42岁的汤唯透露，为拍《分手的决心》，她首次特意去上了韩文班，有系统地学习了所有的韩语对白。

《猎首密令》郑雨盛捧走影帝 李政宰夺最佳新人导演

韩国型男郑雨盛凭《猎首密令》夺得影帝，李政宰也凭他首部执导讲述政治阴谋题材的电影《猎首密令》摘下最佳新人导演，田慧振也凭此片获颁女配角。

男配角则由《影子造王者》赵宇镇夺得。

新人男女演员分别由《犯罪都市：极拳执法》孙锡久及《婴儿转运站》IU捧走，老牌男星安圣基则获得“电影人功劳奖”。