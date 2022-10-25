娱乐吃瓜：颁奖礼言行失误 视后影帝骂脏话 主持人因范冰冰发飙

日前举行的第57届金钟奖戏剧类颁奖礼上，以两部剧双料入围视后的谢盈萱，凭《四楼的天堂》得奖，致辞时却太兴奋错谢了《俗女养成记2》。恍然发现失误时，她情急之下嘴巴反应比脑筋快说了一句“Fxxx！” ，在直播的颁奖礼上失言。

谢盈萱毫无预警的这一句粗口集亢奋、紧张、开心、尴尬等多种情绪，让人看到了她在关键时刻展露的真性情，引来台下观众一阵哄堂大笑。

她在颁奖礼后台受访急忙解释因为脑袋空白一时失言。沉淀一晚后，又通过社交媒体发文，对自己这个“很不好的示范”道歉。但，她的明星朋友和粉丝网友不觉得她失礼，台湾主持人兼作家杨月娥留言说“真性情不小心就跑出来了”，颁奖人钟欣凌说她“真的太可爱了”。曾之乔则表示虽然自己“不支持在台上讲脏话”，但认为谢盈萱的“发表方式其实蛮国际化的”。

国际上还有谁在颁奖礼上失言失礼失心疯？

奥斯卡影帝赏耳光

不记得今年奥斯卡奖颁给了谁，应该也会记得Will Smith冲上台赏Chris Rock一记耳光的画面吧。

Will Smith暴怒，冲上台打Chris Rock一巴掌。（AFP）

今年3月28日举行的第94届奥斯卡颁奖典礼上，喜剧演员Chris Rock在颁发最佳纪录片时，揶揄Will Smith的妻子Jada Pinkett Smith光头造型像电影《G.I. Jane》里的Demi Moore。台下的Will Smith闻言气得不顾颁奖礼现场转播，直接冲上台给Chris Rock一巴掌。Will Smith之后在同一场颁奖礼上，以电影《King Richard》封影帝，领奖致辞时只字不提打人。

据报道，Jada Pinkett Smith因为深受斑秃（Alopecia Areata；俗称“鬼剃头”）困扰所以干脆把秀发剃光。

Will Smith的妻子Jada Pinkett Smith因为斑秃问题，2021年就剃光头。（Will Smith IG）

事件四个月后，Will Smith通过视频向Chris Rock道歉，并坦言自己没有第一时间道歉是因为“那时脑中思绪一片乱糟糟”。他透露，录视频道歉前尝试联络Chris Rock，不过对方表示“还没准备好聊这件事”。

道歉视频公开后，Chris Rock在自己的一场演出上酸Will Smith“每个人都在扮演他Ｘ的受害者”，外界解读为他不接受道歉。

好莱坞影帝飙脏话

好莱坞资深演员Robert De Niro在2018年的美国话剧和音乐剧最高奖“东尼奖”（Tony Awards）颁奖礼出场介绍表演嘉宾Bruce Springsteen时，一上台就说“我要说句话，Fxxx特朗普”，并举起拳头紧握的双手表示胜利。

Robert De Niro在“东尼奖”颁奖礼上爆粗口骂特朗普。（视频翻拍）

看到台下观众起立报以雷鸣掌声，他跟着说“不是打倒特朗普，是Fxxx特朗普”。他两度飙脏话，使得直播颁奖礼的电视台不得不马上把两句脏话消音。

特朗普事后在推特回击：“Robert De Niro是个智商很低人，大概是在电影里被拳击手打坏脑袋了。我昨晚看了他的讲话，深信他被打蒙了”。

特朗普通过推特反击Robert De Niro智商低。（互联网）

Robert De Niro曾多次公开批评美国前总统特朗普，2016年特朗普竞选美国总统的时候，甚至录制视频开骂，形容特朗普“蠢材、骗子、国际灾难、国家耻辱”等。

嘻哈歌手“劫持”舞台

现已改名Ye的43岁美国嘻哈歌手Kanye West这些年来行径脱轨的争议事件不胜枚举。不过流行音乐史上难以磨灭的，要数他在2009年的“音乐录像带大奖”（VMA）颁奖礼上“劫持”Taylor Swift的舞台。

当时，年仅19岁的Taylor Swift以“You Belong With Me”打败Beyonce夺得“最佳女歌手录影带”奖。她在致谢时，Kanye West冷不防冲上台，拿走她手上的麦克风劈头说：“哟Taylor，我真的替你开心。我会让你把话说完，不过Beyonce拥有有史以来最好的音乐录影带之一。有史以来最好的。”

Kanye West毫无预警上台打断Taylor Swift的致辞。（互联网）

虽然Beyonce是与自己称兄道弟的好友Jay-Z的妻子，但Kanye West的举动仍让人费解。台下的Beyonce一样满脸疑惑，观众席嘘声四起，台上的Taylor Swift一脸错愕，据说哭着下台。Beyonce后来在同一场颁奖礼上获颁“年度音乐录影带”大奖，邀请Taylor Swift上台说完得奖感言化解尴尬。

Kanye West在事件两天后道歉承认自己无礼。然而，事件并未就此结束。他2010年通过推特再度道歉，还称为Taylor Swift写了一首歌，但过没多久就删除推特账号。几天后，Taylor Swift在“音乐录像带大奖”颁奖礼发布新曲“Innocent”，一句“32岁了还在长大”的歌词被解读成暗讽Kanye West，导致后者反指她蹭热度。

2013年，Kanye West受访时旧事重提，称不后悔2009年“劫持舞台”事件，之前因为同侪压力才会道歉。

已改名“Ye”的Kanye West今年再度因各种脱轨行径挑起事端。（AFP）

争议不断的Kanye West，今年初因为“散播仇恨”被社交媒体Instagram封锁账号24小时，之后再被格莱美音乐奖（Grammy Awards）“惩罚”，禁止他于4月3日举行的颁奖典礼上表演。今年9月尾10初之间举行的巴黎时尚周，他因为穿上一件写着“White Lives Matter”（白人的命也是命）挑起事端而重创事业，不少与他合作的品牌都纷纷与他划清界限。

资深主持人脏话连连

“我跟你说中国还很少有这样的主持人，全是他X站台上说瞎话的你知道吗？”中国主持人崔永元在2017年主持“西宁FIRST青年电影展”时，粗话连篇。

电影展典礼上，他说出任电影展主持人的原因，除了因为是中国人所办，也因为“周迅、汤唯、范爷（范冰冰）”这几个他的“中国梦都要在这出现”。他称自己为了找范爷跑遍会场，结果工作人员帮他找到的范爷竟是范伟（中国演员），于是没好气对着包括周迅的台下观众说：“你们原谅我爆个粗口啊，X的，你们说清楚啊，我以为是范冰冰呢。”

崔永元主持时爆三字经。（互联网）

今年59岁的崔永元是中国中央电视台前节目主持人，以谈话节目《实话实说》成名，也著有畅销书《不过如此》，常因独树一帜的主持风格获得赞美。不过，本尊在接受中央电视台文娱频道的采访时却说，自己没有受过训练，“也不懂什么主持风格”。

他说：“一个合格的主持人，首先应该是一个好人，因为通过你的主持，才能把别人表现出来，如果你只想着表现你自己，你就不是个好的主持人。我希望大家看我的节目快乐。”