娱乐吃瓜：颁奖礼言行失误 视后影帝骂脏话 主持人因范冰冰发飙

日前举行的第57届金钟奖戏剧类颁奖礼上，以两部剧双料入围视后的谢盈萱，凭《四楼的天堂》得奖，致辞时却太兴奋错谢了《俗女养成记2》。恍然发现失误时，她情急之下嘴巴反应比脑筋快说了一句“Fxxx！” ，在直播的颁奖礼上失言。
谢盈萱毫无预警的这一句粗口集亢奋、紧张、开心、尴尬等多种情绪，让人看到了她在关键时刻展露的真性情，引来台下观众一阵哄堂大笑。
她在颁奖礼后台受访急忙解释因为脑袋空白一时失言。沉淀一晚后，又通过社交媒体发文，对自己这个“很不好的示范”道歉。但，她的明星朋友和粉丝网友不觉得她失礼，台湾主持人兼作家杨月娥留言说“真性情不小心就跑出来了”，颁奖人钟欣凌说她“真的太可爱了”。曾之乔则表示虽然自己“不支持在台上讲脏话”，但认为谢盈萱的“发表方式其实蛮国际化的”。
国际上还有谁在颁奖礼上失言失礼失心疯？
奥斯卡影帝赏耳光
不记得今年奥斯卡奖颁给了谁，应该也会记得Will Smith冲上台赏Chris Rock一记耳光的画面吧。
今年3月28日举行的第94届奥斯卡颁奖典礼上，喜剧演员Chris Rock在颁发最佳纪录片时，揶揄Will Smith的妻子Jada Pinkett Smith光头造型像电影《G.I. Jane》里的Demi Moore。台下的Will Smith闻言气得不顾颁奖礼现场转播，直接冲上台给Chris Rock一巴掌。Will Smith之后在同一场颁奖礼上，以电影《King Richard》封影帝，领奖致辞时只字不提打人。
据报道，Jada Pinkett Smith因为深受斑秃（Alopecia Areata；俗称“鬼剃头”）困扰所以干脆把秀发剃光。
事件四个月后，Will Smith通过视频向Chris Rock道歉，并坦言自己没有第一时间道歉是因为“那时脑中思绪一片乱糟糟”。他透露，录视频道歉前尝试联络Chris Rock，不过对方表示“还没准备好聊这件事”。
道歉视频公开后，Chris Rock在自己的一场演出上酸Will Smith“每个人都在扮演他Ｘ的受害者”，外界解读为他不接受道歉。
好莱坞影帝飙脏话
好莱坞资深演员Robert De Niro在2018年的美国话剧和音乐剧最高奖“东尼奖”（Tony Awards）颁奖礼出场介绍表演嘉宾Bruce Springsteen时，一上台就说“我要说句话，Fxxx特朗普”，并举起拳头紧握的双手表示胜利。
看到台下观众起立报以雷鸣掌声，他跟着说“不是打倒特朗普，是Fxxx特朗普”。他两度飙脏话，使得直播颁奖礼的电视台不得不马上把两句脏话消音。
特朗普事后在推特回击：“Robert De Niro是个智商很低人，大概是在电影里被拳击手打坏脑袋了。我昨晚看了他的讲话，深信他被打蒙了”。
Robert De Niro曾多次公开批评美国前总统特朗普，2016年特朗普竞选美国总统的时候，甚至录制视频开骂，形容特朗普“蠢材、骗子、国际灾难、国家耻辱”等。
嘻哈歌手“劫持”舞台
现已改名Ye的43岁美国嘻哈歌手Kanye West这些年来行径脱轨的争议事件不胜枚举。不过流行音乐史上难以磨灭的，要数他在2009年的“音乐录像带大奖”（VMA）颁奖礼上“劫持”Taylor Swift的舞台。
当时，年仅19岁的Taylor Swift以“You Belong With Me”打败Beyonce夺得“最佳女歌手录影带”奖。她在致谢时，Kanye West冷不防冲上台，拿走她手上的麦克风劈头说：“哟Taylor，我真的替你开心。我会让你把话说完，不过Beyonce拥有有史以来最好的音乐录影带之一。有史以来最好的。”
虽然Beyonce是与自己称兄道弟的好友Jay-Z的妻子，但Kanye West的举动仍让人费解。台下的Beyonce一样满脸疑惑，观众席嘘声四起，台上的Taylor Swift一脸错愕，据说哭着下台。Beyonce后来在同一场颁奖礼上获颁“年度音乐录影带”大奖，邀请Taylor Swift上台说完得奖感言化解尴尬。
Kanye West在事件两天后道歉承认自己无礼。然而，事件并未就此结束。他2010年通过推特再度道歉，还称为Taylor Swift写了一首歌，但过没多久就删除推特账号。几天后，Taylor Swift在“音乐录像带大奖”颁奖礼发布新曲“Innocent”，一句“32岁了还在长大”的歌词被解读成暗讽Kanye West，导致后者反指她蹭热度。
2013年，Kanye West受访时旧事重提，称不后悔2009年“劫持舞台”事件，之前因为同侪压力才会道歉。
争议不断的Kanye West，今年初因为“散播仇恨”被社交媒体Instagram封锁账号24小时，之后再被格莱美音乐奖（Grammy Awards）“惩罚”，禁止他于4月3日举行的颁奖典礼上表演。今年9月尾10初之间举行的巴黎时尚周，他因为穿上一件写着“White Lives Matter”（白人的命也是命）挑起事端而重创事业，不少与他合作的品牌都纷纷与他划清界限。
资深主持人脏话连连
“我跟你说中国还很少有这样的主持人，全是他X站台上说瞎话的你知道吗？”中国主持人崔永元在2017年主持“西宁FIRST青年电影展”时，粗话连篇。
电影展典礼上，他说出任电影展主持人的原因，除了因为是中国人所办，也因为“周迅、汤唯、范爷（范冰冰）”这几个他的“中国梦都要在这出现”。他称自己为了找范爷跑遍会场，结果工作人员帮他找到的范爷竟是范伟（中国演员），于是没好气对着包括周迅的台下观众说：“你们原谅我爆个粗口啊，X的，你们说清楚啊，我以为是范冰冰呢。”
今年59岁的崔永元是中国中央电视台前节目主持人，以谈话节目《实话实说》成名，也著有畅销书《不过如此》，常因独树一帜的主持风格获得赞美。不过，本尊在接受中央电视台文娱频道的采访时却说，自己没有受过训练，“也不懂什么主持风格”。
他说：“一个合格的主持人，首先应该是一个好人，因为通过你的主持，才能把别人表现出来，如果你只想着表现你自己，你就不是个好的主持人。我希望大家看我的节目快乐。”