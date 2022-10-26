与杀人魔对话： 杰佛瑞丹墨访谈录 Conversations With A Killer :The Jeffrey Dahmer Tapes

可在Netflix收看

外表长得不差的Jeffrey Dahmer（杰佛瑞丹墨）是杀人狂魔，还有恋尸癖与食尸。

Netflix在本月7日上线的《与杀人魔对话：杰佛瑞丹墨访谈录》第一季共三集，每集约一小时，巨细靡遗地诉说被喻为密尔沃基最恐怖的连环杀手的故事，他在1980年代至1990年代期间谋杀了17个人。

这部纪录片被列为R21，首集就看到警方于1991年7月进入丹墨的公寓时，发现被肢解的尸体，紧接访问当年曾追过这起惊悚新闻的记者、警察，丹墨的律师、心理犯罪医生，丹墨儿时的朋友等，试图还原丹墨的成长与干案动机。《与》收录丹墨与律师之间从未公开的访谈音讯，深入研究他扭曲的心灵。父母离婚，让他感觉被抛弃，应是造成他后来性格偏差的原因之一。在丹墨的陈述中，不断出现的犯罪动机就是：他试图阻止别人离去，避免被抛弃。

纪录片《与杀人魔对话》共三集，还原丹墨的成长过程与干案动机。（Netflix）

隔了九年再次杀人

丹墨在1960年出生，13岁知道自己是男同志，但保守的年代不允许他出柜，他非常压抑，18岁他幻想把跑步的男子打晕，然后拖进草丛“上了他”。那一年丹墨与年轻男孩希克斯喝酒听音乐，当希克斯说：“时间不早，该走了。”丹墨竟用哑铃敲他的脑袋，然后将他扼死，肢解尸体，当尸体开始腐烂，他将尸体埋到家后面的树林，过后又将尸骨挖出来，用大锤砸碎，将它洒在树林里，他觉得希克斯永远不会离开自己了。

这起谋杀案未被揭发，丹墨继续如常生活。父母离婚后，他和父亲留在原来的家，他进入俄亥俄州立大学的哥伦布分校读书，因学业不好而退学。1978年12月参军，因酗酒被军队开除，1982年搬到威斯康星州和祖母一起住，生活似乎有些转机，他甚至打算开始谈恋爱，建立家庭，过后却因为在市场裸露下体而被拘留，1986年又因在公众场所小便被拘。

丹墨经常出入同性恋酒吧，并结识了托米。1987年9月两人在汽车旅店喝了很多酒，丹墨酒醒后发现托米已死，原来自己醉酒时猛力击打对方的胸腔，他将尸体装进行李箱，带回祖母家之后，竟和尸体做爱，过后将尸体肢解。

为满足欲望折磨被害人

27岁的丹墨隔了九年再次杀人，这九年他试图过正常人的生活，最终还是成为杀人机器。这名连环杀手的“个人博物馆”展示受害者的人头和其他骨骼部位等，他会食尸，还尝过吸血。他用各种方法折磨被害人，以满足自己的欲望。丹墨的反社会人格从小就出现，很可惜没人正视并寻求治疗。1994年11月28日，丹墨在哥伦比亚监狱与一名囚犯吵架，对方抓住丹墨的脑袋往墙上撞，丹墨当场死掉。

Netflix对丹墨的挖掘很彻底，除了《与》纪录片影集，今年9月还推出电视剧《怪物：杰佛瑞丹墨的故事》（Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story），由美国男星Evan Peters（伊凡彼得斯）重现这名美国史上最臭名昭着的连环杀人犯，如何在十多年间明目张胆地杀人。剧集上线之后不久，就放出纪录片，不同视角丰富了观众对这名杀人魔的认识。

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