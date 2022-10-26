以“郑天才”角逐亚洲电视大奖视帝 许瑞奇：感谢作品被看见

第27届亚洲电视大奖入围名单星期二（10月25日）晚上揭晓。本地剧《你的世界我们懂》的“郑天才”许瑞奇和《狮城辣妈》（Lion Mums）第四季的彭耀顺，代表新加坡角逐最佳男主角奖。

他们的对手包括《飞虎3壮志英雄》的港星黄宗泽和马德钟、《我是自愿让他杀了我》的台湾演员郑人硕和《仇爱》的泰国演员Chanon Santinatornkul。

许瑞奇告诉《联合早报》：“感激和感谢作品被看见。”他认为，无论结果是输是赢，都要享受入围至成绩揭晓的过程。

彭耀顺凭借《狮城辣妈》第四季的角色入围最佳男主角奖。（互联网照片）

最佳女主角奖：林慧玲再凭《我的国土》入围

本地剧演员林慧玲和吴俐璇，将与港星李施嬅、林夏薇争夺奖项。

10月初以英语剧《我的国土》（This Land is Mine）成为亚洲影艺创意大奖新加坡区视后的林慧玲，以同一部剧角逐亚洲电视大奖最佳女主角奖。主演本地剧《快跑吧，丽娇》的马来西亚演员吴俐璇也入围女主角奖。

林慧玲（右图）和吴俐璇角逐亚洲电视大奖视后。（照片由新传媒提供）

其他准视后包括本地剧“Fearless Heart”的Eswari Gunasagar、港剧《七公主》的林夏薇、港剧《金宵大厦2》的李施嬅和台湾剧《你好，我是谁？》的刘引商等。

最佳男配角奖：徐鸣杰喜上加喜

最近娶得美娇娘的徐鸣杰以《肃战肃绝》入围最佳男配角奖。他今年以同一部剧获得《红星大奖》最佳男配角奖。角逐男配角奖的本地艺人还有《我的国土》的Shabir和《哇到宝》的翟思铭。从《才华横溢出新秀2019》出道的翟思铭，首次入围演技奖项。

徐鸣杰（左图）和翟思铭分别以《肃战肃绝》和《哇到宝》入围最佳男配角奖。（照片由新传媒提供）

他们的对手是台湾剧《孟婆客栈》的施易男和《天下第一招》的许仁杰和《你好，我是谁？》的龙天翔等。

最佳女配角奖：本地两女演员入围

最佳女配角奖方面，入围的本地演员有Vasantham频道剧集“Vettai”第五季的Dhivyah Raveen和英语剧“128 Circle”第二季的柳胜美。柳胜美曾主演庄米雪执导的电影《他她他》。

其他入围者包括中国大陆剧《超越》的马丽、港剧《飞虎3壮志英雄》的蔡洁和台湾剧《随风随缘》的刘秀雯等。

最佳男主角奖（数码平台）：李国煌对上金秀贤

李国煌以哇哇映画网络剧《都是你啦！》入围最佳男主角（数码平台）。他本月初以同一部作品成为亚洲影艺创意大奖新加坡区的最佳喜剧演员。李国煌说：“好久好久没有入围电视奖项了，有点意外，非常开心。”

其他入围者包括，本地剧“Identiti”的Norman Ishak、韩剧《某一天》的金秀贤和中国大陆剧《猎罪图鉴》的檀健次等。

最佳女主角奖（数码平台）：本地演员八席占五席

最佳女主角奖（数码平台）的八名入围者中，有五人是新加坡演员，包括《狮城辣妈》的黄嫊方和Vanessa Vanderstraaten、“He's Not the One”的黄怡灵、“Korban”的Rae Saleha和“Mani”的Grace Kalaiselvi。

黄嫊方（左图）和黄怡灵角逐最佳女主角奖（数码平台）。（新传媒提供、互联网）

有好一阵子没入围奖项的黄怡灵说：“我觉得非常荣幸和感恩。这是我第二次入围演技相关奖项，第一次是《红星大奖》的最佳新人奖。对奖项没抱有任何期待。我没想到会以网络作品提名，真是个惊喜。非常感谢制作组给予机会，也要感谢评审的肯定。”她去年离开新传媒，并在去年底加入TCP Artistes经纪公司。

最佳主持人和节目奖：林明伦角逐两个主持人奖

本地主持人在最佳主持人奖（数码平台）入围名单里，占四个席位。他们是《SPOP艺起唱》的钟坤华、《特别的食物给特别的你——印度篇》的林明伦、《当我们不在一起》的杨君伟和“Men，Explain S2”的周取贤（Sonia Chew）。

林明伦以同一个节目入围最佳时事节目主持人奖，节目也入围最佳时事节目奖。堂堂映画收获不错，所制作的《当我们不在一起》《特别的食物给特别的你》《狮城奇案之罪案现场》和“Zero Waste Kitchen”一共可角逐九个奖。

林明伦以《特别的食物给特别的你——印度篇》入围两个主持人奖。（互联网照片）

日前敲响台湾“金钟”的李铭顺和主持阿姐钟琴分别以《阿顺有意煮》和《古早味侦探3》入围最佳综艺节目主持人奖。他们的对手包括《家有恶猫（中国大陆版）》的港星谢霆锋和《综艺大集合》的台湾名嘴胡瓜等。

哇哇映画制作的《古早味侦探3》入围最佳综合娱乐节目奖；权怡凤主持的《权听你说2》入围最佳谈话节目奖；林慧玲主持的《街坊请关照》入围最佳实况节目奖。

戏剧相关奖项：《我的国土》与七部剧硬碰硬

本地剧《我的国土》与韩剧《海岸村恰恰恰》和《解读恶之心的人们》、日剧《最爱》和中国大陆剧《超越》等七部剧在最佳戏剧奖硬碰硬。

有两部本地作品入围最佳原创戏剧奖（数码平台）。它们是沃土影视制作的《狮城辣妈》第四季和新传媒制作的“Identiti”。本地剧《很久以后的未来》《寄生》《狮城辣妈》和“Fearless Heart”入围最佳原创剧本奖。

第27届亚洲电视大奖颁奖典礼分两天，在两个地区举行。根据亚洲电视大奖网站的资料，首场颁奖典礼于12月1日在菲律宾马尼拉举行，第二场于12月8日在新加坡举行。关注度较高的演技、主持与戏剧奖项的成绩，则在马尼拉的颁奖典礼上揭晓。

完整入围名单可上网查询。