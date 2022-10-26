被问最爱大S什么？具俊晔秒回四字闪爆

（台北讯）大S（徐熙媛）去年11月和汪小菲离婚，隔年3月宣布梅开二度，对象是20年前旧爱南韩天团酷龙成员具俊晔（Koo Jun-yup），宛如偶像剧的情节成佳话。日前夫妻俩登上《VOGUE TAIWAN》杂志封面掀起轰动， 25日该杂志再释出一段8分钟快问快答影片，具俊晔被问到最喜欢大S哪个优点，回应闪到不行。

在YouTube频道上架的大S、具俊晔夫妻默契考验的影片中，两人都穿白衬衫配牛仔裤情侣装，当一方在发言时，另一人的眼神从未离开对方，隔着萤幕都能感受到他们的爱意。

具俊晔被问到最欣赏大S的哪个优点，他先用中文问大S，大S秒猜：“全部”，具俊晔马上面露喜悦，比了个赞表示认同。但大S硬要他选一个，具俊晔不假思索地回：“太可爱了”，然后与大S相视而笑，后来发现好像太“闪”了，具俊晔赶紧对着镜头鞠躬道歉：“对不起！”逗趣的反应让现场人哄堂大笑。

具俊晔夫妻在视频访问中接受默契考验。（视频截图）

两人也在影片中分享生活点滴，具俊晔被问到大S有几个刺青时，认真地算仍漏掉一个，显得有点懊恼。大S笑着解释：“因为那个是他自己帮我刺的，所以忘记了。”，并透露大腿有个像烫伤的红疤，因为觉得很丑，具俊晔就把红红的地方刺成一个小人。贴心的是，具俊晔都会先刺在自己身上，觉得看起来不错才纹在大S身上。

谈到具俊晔最近做了什么最感动的事，大S坦言太多了，但最感动的就是两人在电话中说要结婚，具俊晔不畏疫情，立刻带着所有家当搬到台湾，决定与她共度下半生。大S感性地说：“当我看到他的那一秒钟，很感动，我们俩抱头痛哭。”具俊晔也说：“就像20年前第一次见面的感觉，一见到面，就觉得不像20年，像一个月没见的感觉。”

被问两人最想一起完成的挑战是什么？大S问：“建立幸福的家庭，是不是？”具俊晔马上点头，比了一个表达合作的出拳手势，大S也配合，具俊晔接着喊话：“这是成了家庭的一员，会努力建造一个幸福的家庭。”大S则边听便露出灿笑，甜蜜完全藏不住。