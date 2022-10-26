李嘉欣年初发病濒死 差点因一个标点符号醒不来

（香港讯）“最美港姐”李嘉欣今年初因心脏问题被送进加护病房，抢救48小时才脱离险境。近日，她受访时回忆当时跟医师沟通时，差点因为一个标点符号而延误送医。

李嘉欣接受港媒《东周刊》专访，透露发病时是半夜，当时忽然觉得心跳加速，浑身都很不舒适，测量后惊觉心跳每分钟跳高达160下。考量疫情严峻，去医院不方便，老公许晋亨便请医生到家里看诊，检查后医师建议送医院后先行离开。但许晋亨当时看到老婆昏昏欲睡，就传信息问医生能不能先睡一下再去医院。

医师回复：“No”、“Hurry”，由于没有标点符号，许晋亨理解成No Hurry（不用急），就让李嘉欣睡一下。想不到医师突然打电话要许晋亨立即送李嘉欣到医院，原来对方的意思是“No！Hurry（不！很紧急）”，李嘉欣大叹，如果当时她真的睡着，可能永远都醒不来。

幸好李嘉欣当时意识清楚，医生还告知：“如果再晚一点抢救，这个世界差一点就没李嘉欣”，可见当时情况有多危及。李嘉欣后来再接受导管消融手术，以防异常心律不整。生过这场大病，让她学到一课，“这次的经历教训我，有任何不舒服千万别死撑！”

李嘉欣返家休养后，坦言因为血压急降，导致肝脏、肾脏、心脏和肺等器官都受影响，她因此向为她担心的家人和母亲道歉，也呼吁大家要爱护身体，“没有任何东西比健康重要，活着就是胜利，遇到任何事都要保持正能量。”