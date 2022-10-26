拍鬼片被嫌表情不够惊恐 余香凝自嘲：眼睛没“鬼后”大

拍本地导演罗胜鬼片《鬼地方》，香港人气女星余香凝自嘲“眼睛不够李心洁大”！

提及影坛鬼后，余香凝接受《新明日报》访问时，首推李心洁：“李心洁演的鬼片像《见鬼》画面上是很恐怖的，眼睛像是能见到鬼！”

反之，接拍罗胜操刀的《鬼地方》，首次拍鬼片的余香凝就被嫌表情不够惊恐，“我就在想，是不是我的眼睛不够大，即使睁到最大也比不上李心洁。”

演鬼片免不了被问灵异体验，余香凝直言没亲眼见过，但听过诡异怪声，“刚入行当模特儿时，一次上厕所，身穿短裙的我在掀开裙子的那一瞬间，忽然听到耳边传来男人的口哨声，转头看却一个人影都没有！”她当下毛骨悚然，一解完手，立即奔出厕所。

拒上灵异节目

提到香港知名的“鬼地方”，余香凝透露香港有在郊区的“新娘潭”，据闻常发生交通意外，但仍有探灵团去冒险。

“在我住家附近也有一个‘高街鬼屋’，据闻前身是一间医院，日军打仗期间生灵涂炭的地方，曾有年轻人结伴去探灵，其中一女生忽然像‘鬼上身’，声音突变、力大无比，要出动几个男生才能将她制服，离奇事件还上了香港新闻报道……”

余香凝说，该处后来改成小型博物馆，但她绝不入内参观，“我虽然长得高（175公分），胆子却很小！”

也因此，有香港灵异节目找上她，她都谢绝参与，“人不犯我、我不犯人，没必要自己找罪受。”

余香凝拍《鬼故事》的单元故事与校园霸凌有关，她赞罗胜导演思维独特，当今社会确实存在很多不公的霸凌惨案。

她在念书时可曾遭遇校园霸凌？

“我念中一时入了排球队，可能因为长得够高，站出来架势足，老师送我球衣，当时就让一些比我大的学姐很不开心，在网络上攻击我，酸我‘长得高有屁用’……”

看到攻击舆论，反倒激发她一定要把排球打好，结果顺利攻入校队，把球衣穿得“实至名归”。

问起本地电影，余香凝印象最深刻的就是陈哲艺操刀的《热带雨》，至于当今影坛最想合作的男女演员，她点名林嘉欣与邱泽。

人气高的她今年凭爱情都会片《缘路山旮旯》入围台湾金马奖最佳女配角，但问起胜算，率直的她说“喜剧应该没机会”，由于她有三部电影在美国电影节展出，行程已定，故也无法出席金马奖盛会。