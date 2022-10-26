Angelababy离婚后害怕新恋情“担心重蹈覆辙”

（综合讯）中国女星杨颖（Angelababy）年初宣布与黄晓明结束长达7年婚姻，两人恢复单身后，5月黄晓明与网红叶珂传出绯闻，而杨颖的新恋情至今仍没有下文。近日她上恋爱真人秀节目坦言习惯单身后，就会害怕新恋情，更发表自己对爱情领悟出的看法，成熟的言论让网友相当心疼。

杨颖受邀担任中国恋爱真人秀《心动的信号5》的固定嘉宾，近日在节目中主持人问道：“一个人单身愈久愈难开启一段感情？”杨颖有感而发的回道：“每个人生活都有个习惯，就是谈恋爱时习惯两个人，突然分开后就会觉得不习惯，但当你一个人久了，习惯一个人后，你又会害怕再打开一段新恋情。”此言论一出让在场嘉宾都有感而发点头。

她也坦言不敢开启新恋情，是因为担心自己重蹈覆辙，对于过程中的开心、吵架到分开都会有所顾虑，沉重地说：“我觉得愈长愈大，就是没那么轻易地去开启一段新恋情。”

此外，她看到节目中一名女嘉宾性格独立，感同身受说道：“不要去尝试改变对方，两人慢慢磨合到都觉得舒服的节奏，就是一个最好的方式，若你要改变对方，总有一天问题矛盾点会爆发，因为没有人愿意被改变，包括你自己。”

杨颖这番话引起不少网民的共鸣，认为在恋爱中慢慢找到彼此的平衡点，才能使感情走得长久，更有网民在底下留言说道：“Baby真的长大了。”也有粉丝心疼她在爱情中一路懵懂跌撞，才领悟许多自身对爱情的道理。