娱乐吃瓜：老公郑各评vs姜亨锡 “阿朱妈”洪慧芳：没得比

电影《花路阿朱妈》的韩国演员姜亨锡（Kang Hyung-suk）和老公郑各评，谁比较帅？点击视频，看“阿朱妈”洪慧芳的答案。

新韩合作的电影《花路阿朱妈》10月27日在新加坡上映，饰演“阿朱妈”和“导游先生”的洪慧芳及韩国演员姜亨锡在本地积极宣传电影。两人接受zaobao.sg的专访时，洪慧芳透露，在电影中把她落下的“导游先生”姜亨锡原来是个大暖男。

原来，两人在韩国第一次见面当天正好是她的生日，姜亨锡捧着蛋糕为她庆生，还献唱生日歌。洪慧芳说：“我很感动，那是我第一次见到他。”

洪慧芳说冬天拍摄最难的是天气冷到脸部僵硬。（嘉华院线）

电影在冬天拍摄，姜亨锡本来担心来自热带国家的“慧芳姐会不适应”。洪慧芳闻言搭腔：“因为我带着新加坡的热情来，我的内心很热情，再看到他（姜亨锡）就更热了！惨了，会不会被讲阿朱妈占小鲜肉的便宜，哈哈。”

洪慧芳说自己喜欢冬天旅游，冷天拍摄“不难，就是冷咯，冷到有时候脸和嘴巴僵硬讲不出台词”。不过剧组很贴心，片场准备了暖炉让演员取暖。

问及两人如何培养默契，他们不约而同叹可惜，因为姜亨锡住得远，从家里往返片场每一趟约两小时车程，所以拍摄之外没有太多时间相聚。不过，这次姜亨锡来新加坡为电影宣传，他们一起做访问、到戏院谢票，却展现了十足默契。不信，请看zaobao.sg制作的“花样阿朱妈”视频！

姜亨锡自认迟钝

电影中“阿朱妈”的角色让自己想到母亲，自称不善表达的姜亨锡对妈妈感到抱歉。

他说：“因为我的妈妈也是阿朱妈，所以拍摄的时候经常想到——原来妈妈也有（像剧中阿朱妈角色）这样的想法和心情。虽然我迟钝不善表达，所以对妈妈感到抱歉，但是我非常敬爱她，我也会继续做得更好来报答她。”

洪慧芳与韩国资深演员郑东焕在《花路阿朱妈》中有多场对手戏。（嘉华院线）

电影中与新加坡的洪慧芳和韩国的郑东焕（Jung Dong-hwan）两名前辈演员对戏，姜亨锡被两人在片中的最后一场戏感动。

“虽然是一个很短的情节，但我觉得很唯美。他们的角色虽然语言不通，却表达出了心中想说的。我觉得他们两位的演绎很棒，诠释出了不言而喻的情怀，我觉得很感人。”

姜亨锡曾在中国生活，高中也念中文，虽然“后来少用（华语）就生疏”，但拍摄《花路阿朱妈》及这次到新加坡宣传电影又有机会重温华语。他和洪慧芳接受zaobao.sg的采访时，虽然未能完全以华语表达，但能听懂问题，也能与洪慧芳对话。点击视频，看颇有语言天分的姜亨锡教洪慧芳使用的韩国用语，以及学习新加坡本土用语。