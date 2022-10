《争锋相辩》郑丽媛遭李奎炯爆料是“抱怨王”

一个好胜心极强,另一个则是“疯子”……郑丽媛与李奎炯现实中的性格与角色非常符合?

Disney+原创韩剧《争锋相辩》(May it Please the Court)找来“法律剧专业户”郑丽媛(Jung Ryeo-won)及“小迷糊”李奎炯(Lee Kyu-hyung)携手合作。一个是野心勃勃、胜诉率92%的王牌律师,另一个则是胜诉率只有3%的“疯子”国选律师(本地称法律援助律师),两人相遇后,会碰撞出什么样的火花?

郑丽媛与李奎炯日前接受zaobao.sg视讯专访时被问及两人之中谁比较“好胜”、谁比较“疯”?郑丽媛笑回:“我觉得就像你看到的那样,我比较好胜!”李奎炯立即看向她说:“所以我是个疯子?”访谈中,郑丽媛说话语速比较快,而李奎炯则有着自己的步调,记者隔着屏幕都能感受到这两人犹如剧中角色般“相爱相杀”的默契。(快点击视频看看两人有趣的互动!)

谈到现实生活中会为了什么而疯狂?他们不约而同都说自己是一旦迷上某件事就会坚持到底、很专注地做到腻为止的性格。李奎炯还自爆自己很喜欢足球,自嘲踢球的时间甚至比孙兴慜(韩国足球运动员)还多。在旁的郑丽媛忍不住爆料:“李奎炯在拍摄的休息时间还会把摄影师及灯光师叫来一起踢球,还赢了!”

赢了足球比赛却遭摄影师、灯光师“报复”?郑丽媛与李奎炯对彼此的第一印象如何?李奎炯为何称郑丽媛是“抱怨王”?赶紧点击视频!

《争锋相辩》(May it Please the Court)可在Disney+观看