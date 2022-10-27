娱乐吃瓜：在梦里创作新专辑 吴青峰渴望有隐形的魔法

“这些歌在我的梦境会反复出现，每一次出现的时候就好像会有多一句歌词、多一些讯息和故事……我一写完12首歌之后，就再也没有梦过任何跟创作有关的梦。”（点击视频看他阐述这神奇的创作经历！）

台湾歌手吴青峰日前推出全新个人专辑《马拉美的星期二》，找来12组不同领域的音乐人合作，包括本地天后孙燕姿、本地电音歌手楚晴（Jasmine Sokko）、影后林嘉欣、法国圣马克儿童合唱团、“Bossa Nova女王”小野丽莎等。

12首歌分别与12组不同的音乐人合作……怎么会萌生这样的概念？吴青峰星期一（10月24日）接受zaobao.sg专访时娓娓道来，原来一切都是水到渠成、自然而然发生的。

在《马拉美的星期二》前，他发行的EP《牧神的午后》找来3名国外音乐人一起作词、写曲、制作及演唱。他坦言过去的创作多半是自己完成的，因此那次的合作经历对他来说非常特别。“我其实很难跨过跟陌生人之间的门槛，虽然我蛮容易对人掏心掏肺的，但在那一步之前需要跨过。因为我太喜欢他们的音乐了，所以鼓起勇气逼自己跨出去，就是在那次的合作后那个‘门’才敞开了。”

随着越来越多的声音及旋律在创作过程中浮现，每一首歌曲都出现了适合它们的“陪伴者”。12组音乐人中最印象深刻的是谁？吴青峰笑说：“手心手背都是肉，但是我在新加坡可以明确的说是燕姿、是楚晴！新加坡的代表！”他补充：“我在我生命中很重要的刻度的时候，譬如大学第一次的歌唱比赛，我唱了《我要的幸福》，去参加节目《蒙面唱将猜猜猜》时唱的是《逆光》。这些重要的时刻，常常都是燕姿的歌陪伴我，她的歌、她的音乐包括她人的感觉，其实也默默影响了我很多的生命轨迹。”一直都抱持着“迷弟”心态的他，在这次的专辑才终于向她提出合作邀请。

吴青峰与本地天后孙燕姿合作（……醉鬼阿Q）。（取自艺人脸书）

然而，并不是每一首歌都如此顺利地找到属于它的“客人”。在专辑快制作完毕时，仅剩下（……棕发少女）一曲，他没有产生任何念头或想法。某天，他看到小野丽莎在高雄开唱的新闻，当时她翻唱了闽南语歌曲《家后》。“想象她的声音时，脑袋突然浮现了（……棕发少女）新的旋律。我就觉得，如果我产生了旋律，那她会不会是很适合这首歌，可以邀请（合作）的对象。”

想知道新专辑创作的秘辛、吴青峰最想要拥有什么魔法以及他现阶段最大的幸福是什么？赶紧点击文头的视频观看！