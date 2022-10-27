禁片《看着我》制作人决定不上诉 原因有两点

本地禁片《看着我》（#LookAtMe）电影制作人们决定不上诉！

《看着我》的制作人星期四（10月27日）上午发表联合声明给媒体，他们在声明中表明，在了解资讯通信媒体发展局（IMDA，简称资媒局）的上诉程序后，决定不提交上诉。原因有二：

1. 在研究了最近对含有双性恋与跨性别者（LGBTQ）或宗教内容的电影的禁令后，我们认为上诉成功的概率非常小。

2. 作为上诉程序的一部分，电影制作人须支付500元费用，以便让资媒局重新审议这部片。作为制作人，我们不希望支付任何额外的费用，也不希望加剧因禁令而造成的本地票房收入损失。因此，尽管我们不同意政府的禁令理由，但我们决定不上诉。

制作人说，电影团队致力于制作高质量的电影。导演郭智轩和制作人希望公开感谢这支杰出的团队，以及他们的国际合作伙伴。他们也感谢新加坡国际电影节对该片的支持，尽管未能在即将举行的电影节上放映。制作人为这部电影在国际舞台上取得的成就感到骄傲，但对无法与本地观众分享这部电影感到遗憾。

《看着我》是郭智轩执导的第二部电影，讲述主角因一名牧师在教会公开反对同性恋而感到不满，之后在社交媒体平台发布视频批评对方，甚至计划展开报复行动。影片也描述牧师与他人发生不符合宗教教义的性行为。

《看着我》原列在11月开跑的新加坡国际电影节的选片名单上，然而过不了电检这一关，无法上映。资媒局较早前指出，这部电影不仅诋毁宗教，也有可能在我国多元宗教和种族社会引起仇恨和分歧，超过了电影分级的范围，因此禁止在本地公映或发行；文化、社区及青年部和内政部也赞同禁片决定。

郭智轩和制作团队当时通过律师发表声明，对资媒局的决定表示失望，并说团队会提出上诉，请当局重新考虑。这份声明指出，《看着我》是虚构作品，团队希望通过电影娱乐观众，并引起更多有关新加坡重要社会课题的讨论。

第33届新加坡国际电影节今年11月24日至12月4日举行，深受大家喜爱的"新加坡全景"单元将推出26部本地作品，当中包括李国煌当“龟公”的《芽笼》（Geylang）等三部长片。入围本届金马奖“最佳动作设计”的《芽笼》将在新加坡国际电影节上做东南亚首映。《看着我》因被列为禁片，将无法公开售票，换言之，公众没机会看到。