半月前与妻迁至波兰 沈倾掞筹必需品赠基辅

旅居乌克兰的本地艺人沈倾掞携妻子与宠物猫在波兰，持续筹备医疗设备和必需品赠基辅。

乌克兰和俄罗斯安全局势加剧且不断演变，我国外交部日前再次呼吁国人推迟所有前往乌克兰的旅游计划，也推迟前往俄罗斯部分地区。俄罗斯与乌克兰战事爆发以来，一直待在当地首都基辅的本地艺人沈倾掞约在半个月前和妻子、宠物猫到波兰，不过，依然持续筹备医疗设备和必需品捐赠基辅。

沈倾掞昨晚接受《新明日报》的简讯访问时透露，因为乌克兰局势在半个月前就紧张起来，于是决定和妻子带着宠物猫前往波兰，至于他们目前身在波兰何处，他并未说明。

而妻子的外婆一家，沈倾掞说，目前仍在奥德萨。

虽然人在波兰，但沈倾掞仍心挂基辅，他说，这半个月来自己在为基辅筹备和执行医疗设备的捐赠事宜。

上传视频诉真相 报平安

俄乌战事爆发至今8个多月，沈倾掞从战事一开始就决定留在乌克兰首都基辅，除了陪伴妻子之外，当时他接受本报访问时曾说，是为了帮他人说真相。

这些日子以来，他不断上传视频到个人IG，除了报平安之外，也一一将当地的实况透过画面告诉民众，让大家能第一时间了解乌克兰的情况。

与此同时，他也当上了志工，为受战争影响的乌克兰人提供救济物品，前阵子还穿梭乌克兰和波兰两地为当地人提供必需品。

南部战火激烈 基辅供电不稳

沈倾掞说：“乌克兰局势紧张，南部战火会很激烈，而基辅现在的供电非常不稳定。”

沈倾掞几天前在个人IG上传视频指目前基辅因供电不稳定，居民上网变得很困难，而当地政府机构也呼吁人民在早上7时至晚上11时期间将网际网络的路由关掉。