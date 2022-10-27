赢得国际奖后“吊起来卖”？ 马艺瑄：从没拒拍本地剧

赢得釜山最佳女配角后“吊起来卖”，拒绝再接本地制作？马艺瑄喊冤：我初心不变！

在韩国釜山影展不久前举行的第四届亚洲内容奖（Asia Contents Awards）颁奖礼上，马艺瑄凭英语剧《我的国土》（This Land is Mine）里的角色击败日剧《DCU》的中村杏、中国剧《八角亭谜雾》吴越、日剧《Tokyo Mer行动急诊室》中条彩未和台湾剧《良辰吉时》陈姸霏，勇夺最佳女配角奖。

艺瑄喜出望外、捧着奖座凯旋归来，近日却有流言言之凿凿声称艺瑄因身价“今时不同往日”，憧憬外国月亮，回新后只想往“外”看，对本地制作不屑一顾？

联系上艺瑄，提起这样的传闻，她澄清根本没这回事！

“确实听到一些流言，说我现在只想接外地制作，其实我并没有！（是不是你因档期不合推了本地剧，才引起这样的揣测？）重点就是没有啊，没有邀约，哪来拒拍？所以才有点懊恼。”

照收友情价

艺瑄强调：“只要是本地制作，我就会依照本地的友情价，业者千万不要被这个国际奖项吓到，我依然是那个我，很热爱演戏，初心未变的那个我。”

“我依然会把本地制作作为主要考量，请大家不要误会，不要因此不敢向我邀戏，只要有好项目，欢迎来联系我。”担心流言传来传去，弄假成真，艺瑄忍不住再次声明。

打开跨国之门 身价涨？

得了国际奖项，片约是否上门？身价会否提升？

“不瞒你说，（奖项）确实给我打开了跨国之门，是有一些项目正在初步洽谈，细节还得待确认开工后，依照双方公司的许可才可对外发布。”

身价起跳由公司厘定，公司会投放一些资金栽培她，而作为回报，就是好好经营自己以及多多开工，艺瑄声言：“我希望可以保留跟本地制作公司的合作，毕竟很多都是曾经给过我机会的监制和导演，但愿能借自己目前拥有的小小名气作为回馈。”

奖项得来不易，她内心依然感恩，这份礼物她特别珍惜。

望与玄彬银幕谈情

艺瑄不愿透露，远赴釜山是否有获得韩方邀约。

“公司说不方便透露，你可以去问我老板”艺瑄卖关子，但希望与哪个韩星合作，她点名宋康昊与玄彬。

“最想合作的是宋康昊，他是我欣赏已久的男演员，他几乎每一部电影我都有看，希望可以透过合作向他学习。”

另一个渴望合作的，是男神玄彬：“如果拍感情戏，最好是玄彬，我身边有太多他的粉丝，如果跟他合作，应该会有很多人想自费当我的‘助理’，我也可以为朋友们谋福利，哈哈哈。”

欲学韩语

有感《花路阿朱妈》开启新韩合作之门，艺瑄相信接下来会有很多跨国合作机会，赴韩发现当地在学习华语的韩国人有挺多，“我也应该学习一些韩语，作为日后开阔视野及合作的机会。”

凭《我的国土》得奖，对她另一层意义来自语言掌握的自信，“得奖后那几天，发现自己说起英语比平时溜很多，哈哈哈，我的英语需要进步的空间还有很多，现在平时多用英语与朋友交谈，也会再请老师辅助补习。”

已嫁为幸福人妇，艺瑄对是否当兔妈妈表示顺其自然，目前仍以事业为重。