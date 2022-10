8频道 晚上7.30

秋燕好奇勤圣为何突然回来,勤圣表示想给大家惊喜。淑芬向佳才道歉,佳才表示谅解。他纵然不希望淑芬和勤圣住在一起,却又不想淑芬为难,只能装大方。淑芬想和勤圣说清楚,勤圣却顾左右而言他,逃避话题,淑芬无奈。

8频道 晚上10.30

原本陈旧不堪、阴暗潮湿的百年老屋,在王涵妮和丈夫精心的设计下,摇身变成结合日式与北欧风格的时尚住宅。花费巨额重新整修,王涵妮和丈夫用了将近三年的时间,打造一个属于他们的梦想家居。

U频道 晚上10.00

天机进入考古画院,开始复原先王的画像。韩院长带天机四处参观,解释她将从事什么工作,碰巧遇到河览,得知他是宫殿的占星师。

娱家戏剧(星和Ch855)晚上10.30

改编自作家魏风华同名原著,讲述在繁华的大唐盛世之下发生的一系列奇闻异事,长安金吾卫中郎将卢凌风(杨旭文饰)与狄公亲传弟子苏无名(杨志刚饰)携手共破诡案的故事。

我们的乐队 Me to Us