医生不是神

8频道 晚上7.30

秋燕好奇勤圣为何突然回来，勤圣表示想给大家惊喜。淑芬向佳才道歉，佳才表示谅解。他纵然不希望淑芬和勤圣住在一起，却又不想淑芬为难，只能装大方。淑芬想和勤圣说清楚，勤圣却顾左右而言他，逃避话题，淑芬无奈。

老屋新藏家

8频道 晚上10.30

原本陈旧不堪、阴暗潮湿的百年老屋，在王涵妮和丈夫精心的设计下，摇身变成结合日式与北欧风格的时尚住宅。花费巨额重新整修，王涵妮和丈夫用了将近三年的时间，打造一个属于他们的梦想家居。

红天机

U频道 晚上10.00

天机进入考古画院，开始复原先王的画像。韩院长带天机四处参观，解释她将从事什么工作，碰巧遇到河览，得知他是宫殿的占星师。

唐朝诡事录

娱家戏剧（星和Ch855）晚上10.30

改编自作家魏风华同名原著，讲述在繁华的大唐盛世之下发生的一系列奇闻异事，长安金吾卫中郎将卢凌风（杨旭文饰）与狄公亲传弟子苏无名（杨志刚饰）携手共破诡案的故事。

我们的乐队 Me to Us

Hub都会台（星和Ch111/825）下午3.00

来自世界各地的69名新生代乐手，在三名合伙人谢霆锋、王俊凯和萧敬腾的助力下，在比赛中不断重组，最终产生一支最具市场潜力的潮流乐队。

绝命案中案 Shadow Detective

Disney+已上线

韩剧。李星民、晋久、景收真及李学周主演。讲述事业有成的侦探金宅禄一觉醒来，发现自己被卷入一场谋杀案，甚至成了主要嫌疑人。在逃亡过程中，真凶联系金宅禄，要求他重新调查过去的案件……金宅禄能否在为时已晚之前，侦破他退休前的最后一个案件？

至死不渝 Till Death

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.55

一名女子被迫与死去的丈夫铐在一起，这是可怕的复仇计划的一环，她还必须面对两名受雇前来解决她性命的杀手……