娱乐吃瓜：林冲再见秦淮黄清元 250岁的久别重逢

88岁的台湾“钻石歌王”林冲，去年因左脚动脉血管阻塞入院开刀，一度休克昏迷。历经多次重大手术暴瘦的他为了重返舞台，乐观面对心脏病、糖尿病、摄护腺癌、脊椎损伤等治疗过程，展现无比生命力，上个月更应本地教会邀请，飞来新加坡参与演唱会。

已回到台湾的他，在本地一个月期间，重遇许多老友，也结识新交。

当年他在香港邵氏机构拍戏，邂逅当业余演员的李韦才，可惜后来失联多年。这次林冲回新，后者带着太太金银姬惊喜现身，三人久别重逢，泪洒舞台，画面感人。

此外，林冲和年龄小半世纪本地金曲歌王林俊杰，以及本地电视阿哥李南星，也都初次见面，合照留念。

林冲在本地和李南星（左图）、林俊杰喜相逢。（林冲经纪人提供）

说到别具意义的“老友会”，其实还有一场。zaobao.sg记者得知林冲和两位本地老牌歌星秦淮、黄清元都有交情，于是趁三人有空，撮合了另一场“久别重逢”。

88岁的林冲，和84岁的秦淮、78岁的黄清元，就在他下榻的酒店喝下午茶，展开刚刚好“250岁”的聚会。秦淮好客，说林冲远道而来，“我们带他去吃想吃的东西。”不过林冲怕累婉拒了，他觉得“最重要就是见面叙旧，更胜吃饭。”

老友见面五部曲：兴奋相认、亲密握手、举杯同庆、忆述当年、洗耳恭听。

秦淮：心痛林冲剩下皮包骨

不过好客的秦淮坚持要尽地主之谊，又盛情邀约当晚晚餐，把林冲一行人带到西部一间“被大自然环绕的中餐馆”。当晚黄清元有事缺席，于是林冲和秦淮就把下午茶一小时未聊完的事，在一小时的晚餐中又继续聊开。秦淮笑说：“最后林冲根本难舍难分。”

秦淮记得两人第一次见面是上世纪70年代前，当时林冲已经拍了电影《大盗歌王》，声名大噪。秦淮到香港歌厅驻唱，林冲则是特邀嘉宾。秦淮说，林冲舞艺很好，所以能观摩林冲现场舞蹈，他那时觉得很好。

秦淮在本地有“慈善歌王”之称。（法新社档案照）

秦淮赞林冲当年外形好，这次见面觉得林冲瘦得剩下“皮包骨”，了解了他这些年经历的病痛折磨后，为他心痛。两人私下交换了保健心得。

秦淮说老友相见不易，每个机会都值得珍惜，这次跟林冲聚餐心情特别开朗。

黄清元：他的服装比歌书多

黄清元记得，他和林冲少有同台机会，只记得上世纪80年代有一次在吉隆坡一起登台，没想到一晃已经40年过去。他笑说林冲一眼就能认出林冲来，因为他总是打扮得最时髦，这个特色数十年不改。

黄清元说，林冲当年登台，大家都说“他歌书没有带多少，服装却运了很多箱”，一句话充分展露林冲“好打扮”的特色。“他又长得高头大马，比我高一个头，所以我讨厌跟他合照，哈哈哈！”

黄清元当年气质朴实斯文。（互联网）

黄清元跟林冲说：“看你还很健壮，我也很开心！”他跟老友们分享心情说，现在很多人睡觉睡到去世，“所以我每天醒来第一句话就是感谢上苍。感谢上苍，我们都还在！”

黄清元说，林冲离别前透露还有愿望要实现，希望再回新为教会搞演唱会，要求黄清元和秦淮共襄善举。黄清元觉得有意思，表示很乐意参加，最重要的是，这次交换了电话，可以经常联系了！

林冲： 做梦都希望再见面

林冲说，当年他来新加坡拍戏，就听本地人说“秦淮是有名的慈善歌王”，从此认识了他。后来，黄清元到香港歌厅驻唱，演唱广东歌，很受欢迎，两人因此有机会交流。

这次和两位久别重逢，林冲见面就说：“很开心，大家都还健在，太好了！”一次和多位老友聚首，林冲分享这趟来新的心情说：“岁月不饶人，差点认不出他们来了，毕竟几十年没见面！”但是一旦聊开了，几十年前的往事又都在脑海翻飞了。

林冲当年以造型和舞蹈见称。（林冲经纪人提供）

他最深刻的感受是，“这些年来一直做梦希望再见面，结果这次心愿实现了！”

最后，他留下一句话给大家：“我们彼此都要保重，希望很快大家再见面！”