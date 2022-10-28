公开求子过程 刘玲玲怀孕隐瞒到底

首次人工受孕，不慎滑胎，第二次再成功受孕，经歌台观众安娣提醒，本地“歌台一姐”刘玲玲决定将怀孕一事隐瞒到底。

刘玲玲作客新传媒的谈话节目《权听你说3》，畅谈和老公的结缘，更公开了自己求子的过程！

众所周知，刘玲玲以50岁高龄生下儿子祥祥，但间中的过程，她却鲜少透露，尤其是祥祥出世前，她身边的至亲好友似乎都不知道她已经怀孕，她隐瞒不说，原来背后是有其原因。

刘玲玲揭露，她曾经两次接受人工受孕，首次人工受孕时其实相当成功，岂料六个星期后腹中胎儿没了心跳，当时刚好是农历七月，“那天晚上是我人生最痛苦的一天，我的脸是白的，痛到不行，但我还得在台上搞笑，那种感觉非常复杂。”

首次人工受孕不慎滑胎，但刘玲玲并没有放弃，于是计划进行第二次人工受孕，刘玲玲说当老公知道她的计划后强烈反对，后来她打给陈子谦导演，在对方的鼓励下，她勇敢地再度进行人工受孕手术。

刘玲玲说，首三个星期，自己的心情是战战兢兢，每天得继续繁重的工作，但身边的人尚未知道她已经怀孕了！

主持人问她为何要隐瞒呢？

刘玲玲答道：“我第一次已经滑胎，之后我去唱歌台时遇到一个安娣，她跟我说‘如果想要怀孕就不能和全世界的人说，这样才可保住胎儿’，当时觉得她是一个贵人来和我说这番话，所以就要遵守这个诺言。”

对于怀孕一事，刘玲玲三缄其口，直到孩子顺利出世后，她掉下了感动的眼泪，她分享道：“我先生抱给我看时，我说‘糟糕了，怎么生了一个丑八怪出来’，因为宝宝的脸是扁扁的。之后，我先生才打电话给我妈妈告知这个消息。”

夫欠下大笔债务 拼“老命”赚钱还债

结婚六年，邱金岸事业不如意，欠下大笔债务。

刘玲玲在节目中也揭露，两人结婚六年后，丈夫为了让她过更好的生活做生意遇挫折，也因此欠下大笔债务，她说：“当时每天被人跟踪，我曾建议老公出国工作逼债，其他的事我一人来扛。”。

背着大笔债务，刘玲玲说那时有人劝她离婚，不过她老公欠债无非也是想让她有好的生活。“我老公当时也留下遗书，但我对他说，我会尽我能力（还债）。”

刘玲玲说，当初就是不愿离婚，才会拼“老命”去赚钱还债。

与夫迪斯科认识 隔九年再重逢

节目中，刘玲玲也揭露了与老公的爱情，她说，年轻时因妹妹喜欢到迪斯科跳舞，母亲不让她独自去，只好让她陪着妹妹，以让妈妈放心，“刚好我先生和他朋友也去那间迪斯科，就这样认识了，我们还坐他的车回家。”

刘玲玲说，由于妹妹比较漂亮，所以以为先生想追也会追她妹妹。

提及两人的交往，刘玲玲说，和邱金岸交往一年就分手，原因是她要到美加登台表演，邱金岸则需要出国工作，“反正我都要出国唱歌了，我也不知道会去多久。出国之后我们也没有彼此的联系方式，就这样分开了。”

相隔九年后，刘玲玲和邱金岸再次重逢，当时她想“怎么又是他，我已经31岁了，我告诉自己不能轻举妄动，因为已经没有太多时间可浪费。”

她也揭露，当时有算命先生告诉她，若35岁不把自己嫁出去，就嫁不出去了，“母亲当时也跟我说，‘该结婚你就去结婚吧！’”就这样，她和邱金岸1996年共结连理。