(台北讯)王力宏和前妻李靓蕾离婚撕破脸,互告彼此闹得满城风雨,本来通过社交媒体交锋的双方为保护家人,暂停隔空交火。李靓蕾停止更Instagram(IG)长达10个月后,10月28日发文曝光与孩子的近况。

李靓蕾与孩子们制作万圣节装扮,她将自己变装成迪士尼卡通《美女与野兽》(Beauty and the Beast)里的茶壶太太,孩子则是小茶杯,发文写下“万圣节快乐 from 茶壶太太, Coffee? tea? Me?(咖啡?茶?我?)”

另一则贴文则透露,因为孩子想要“买不到的装扮”,所以她亲自动手做。她也分享了多张和孩子一起制作茶壶茶杯服装时、度过亲子时光的照片。