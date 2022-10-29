演腻帅哥 王冠逸新剧抛偶像包袱搞笑

有别于过去剧中饰演的高富帅，王冠逸在中国爱情轻喜剧《芳心荡漾》饰演四肢发达，头脑简单的健身教练杨万青，角色讨喜又好笑，网民都搞笑喊他“Muscle Yang”。

王冠逸昨天（10月28日）接受《联合早报》访问时说，不排斥接演更多喜剧或是像杨万青这类角色，只要剧本好，有挑战性，他都愿意尝试。提及拍喜剧必须卸下偶像包袱，他直言：“完全没有（偶像包袱）！当然很多人可能觉得我在说客套话，但我真的从来不觉得自己是偶像或帅哥，以前念书时也从来不是‘校草’，我甚至还会问（经纪公司）老板我什么时候可以不用当帅哥，因为好累啊。”

王冠逸向来有运动习惯，提到他在《芳》看上去更壮，他说其实开拍前正在隔离，出关后马上进剧组，没时间到健身房操练，戏里的好身材是他平时勤于锻炼的成果。

他也指出过去几乎每部戏都裸上身秀身材，拍摄前后须注意饮食和运动，会倍感压力，这次无须裸上身晒腹肌，“很开心，因为感觉以前每部戏我都须要在某程度上‘卖肉’，哈哈。”

每天须重新消化新台词

《芳心荡漾》去年8月于厦门开机，王冠逸透露，最初收到的剧本跟最后呈现的几乎完全不一样，导演每天收工回去都会重写台词，估计达90％台词是“二度创作”，因此他几乎每天开工时必须在片场重新消化新台词，压力不小，“像杨万青设定为来自新加坡的健身教练，也是现场临时决定的。我的角色时不时还会念古诗或说谚语，这些都是临时加进去的，导演为了‘笑果’甚至要求我临场将古诗翻译成英文念出来！”

《芳》由秦岚、蓝盈莹和郑合惠子等主演，故事围绕着三个年龄不同，性格迥异的女主角展开。王冠逸说三个女主角中，最能抓住他目光的是蓝盈莹饰演的金牌保险销售员潘晓晨，“这个角色，爱情可能不是她的一切，但她在事业上很有冲劲，我挺喜欢这样的女生。”

剧中王冠逸跟首次合作的蓝盈莹有不少对手戏，他说，蓝盈莹是很积极的演员，经常会鼓励他，两人合作很舒服，也因此经常笑场呢。

原声演出有压力

王冠逸在《芳》原声演出，不过他谦称自己的中文水平有待进步，而且原声演出确实会带来压力，有时会过于注重咬字影响演技，“虽然大家都说，我作为一个外国演员，中文说得很不错了，但我还是希望咬字腔调方面能改善。以前大家为了拍得快，会倾向于用配音，不过现在剧组慢慢地都不太想要用配音。”

《芳》全剧12集，跟过去三四十集的集数相比，王冠逸说，现在的剧集不再像《甄嬛传》《延禧攻略》动辄六七十集了，他也乐见这样的趋势发展，“我觉得没有必要去拖拉剧情，以前制作70集的剧，卖给电视台，就能赚70集的版权费，可是现在没有这个必要，现在以创作和最终的呈现为主，更好了。”

目前王冠逸人在新加坡，他这次回来主要是拍代言广告，暂定12月飞返中国开拍新剧。本地观众可通过爱奇艺国际站应用或iq.com观赏《芳心荡漾》。