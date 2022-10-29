反犹言论致一天蒸发28亿 美国乐坛天王资产王国或将覆灭

（洛杉矶讯）美国乐坛兼时尚天王肯伊威斯特（Kayne West，已改名为Ye）早前发表反犹言论，日前已遭福布斯从亿万富豪榜上除名。随后多个品牌和他解约，导致他的资产暴跌，由原本的28亿新元下降至不到6亿新元。

没想到他日前前往知名品牌SKECHERS总部进行“未授权拍摄”，结果“被护送离开”。根据CNN报道，他在风波中突然前往SKECHERS总部，并开始未获授权的拍摄行为，反被驱离。SKECHERS也发布声明，表明没有跟他合作的意愿。

之前的连锁性反应，包括Gap宣布下架YeezyGap系列商品，以及阿迪达斯（adidas）宣布将停止生产Yeezy品牌产品，并停止向Ye及其公司支付所有款项。这直接导致后者21亿新元资产瞬间化为泡影，这才有了福布斯除名事件。

自2013年开始与阿迪达斯合作的Yeezy一直备受追捧，其品牌估计有4%到8%的销售额来自Yeezy产品。2020年，Ye首次登上福布斯亿万富豪榜。

没有了阿迪达斯，Ye的资产就只剩下了5亿多新元，分别来自房地产、现金、他的音乐目录以及前妻金卡戴珊（Kim Kardashian）塑身衣公司Skims 5%的股份。

紧接着美国运动服和鞋类零售商FootLocker将Yeezy的产品下架。在上个月已和Ye结束了合作关系的Gap，也立即下架所有线上和线下的Yeezy Gap系列商品，并关闭了YeezyGap官网。Gap称任何形式的反犹主义、种族主义和仇恨言论都是不可原谅和无法容忍的。

除此之外，Ye的不当言论还让他被两大社交平台禁言。不仅如此，消息人士透露，他的纪录片暂停发行，时尚权威杂志《时尚》（Vogue）及主编安娜温图尔（Anna Wintour）与其断绝关系，精品巴黎世家（Baleciaga）、摩根大通银行、联合人才机构UTA、环球音乐集团的子公司Def Jam唱片公司、好莱坞人才机构CAA，都先后抵制他。

有人预言，他这次麻烦大了，还很可能会导致整个Yeezy覆灭。

过去时常引起争议的Ye，27日在Instagram帐号上发声，称“我一天内损失了20亿美元（28亿新元），而我还活着，这是爱的言论。”他也说：“我仍爱着你，上帝也仍爱着你，钱不能代表我，人们才能代表我。”

他今年最受议论的言行是于巴黎时装周上，身穿印有“White Lives Matter”（白人的命也是命）标语的衣服，以此批评2020年开始的黑人平权运动，后来更意图发表针对犹太裔族群的批评言论，导致轩然大波。