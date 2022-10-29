与曹格婚濒临破裂 吴速玲首发声：承受的已超过负荷

曹格与老婆吴速玲近日传婚变，目前处于冷战期，14年婚姻在破裂边缘。曹格3天前在社媒抒发孤单心声，内容却毫无章法，让外界一头雾水，也担忧他的近况。那边厢吴速玲似乎照常生活，社媒如常分享商业置入文章。但星期六（29日），她突然无预警情绪大暴发，疑似首次针对婚变传闻发文：“这多年来我承受的已经超过我的负荷，面对很多事都选择隐忍不去理会，对我来说那是我的伤口，更不希望摊在阳光下被检视。”

又说：“看了一篇文章，其中有一句话提到，面对不好的关系，我们其实可以选择离开，看到这一行字我溃堤大哭。”

她透露：“我知道自己面对的是一个复杂的人格，这阵子心情非常难解……但我知道一定要把自己顾好，一定要把内心变得更强大，这样才能给孩子安稳的成长环境。”最后喊话自己：“这阵子我也思考了很多事，也面对了我的恐惧，我告诉自己我一定跨得过去的。”让文章有一个乐观的收尾。

【更新】据台媒，吴速玲的发文，引来人在新加坡的曹格的回应。他在脸书回报以微笑表情符号，还说看新闻就很嗨，不久又附上吴速玲的发文截图，留言：“非常认同，但跟爱没什么呢关系了⋯⋯好像。”夫妻之间是矛盾难解，粉丝纷纷留言打气，希望两人可以尽快把话讲开。

吴速玲脸书全文：

我不出声不代表我默认这一切，这多年来我承受的已经超过我的负荷，面对很多事都选择隐忍不去理会，对我来说那是我的伤口，更不希望摊在阳光下被检视，看了一篇文章，其中有一句话提到～面对不好的关系，我们其实可以选择离开.

看到这一行字我溃堤大哭

在选择面对关系的时候，能不能释怀？能不能解决问题？都是要看自己的心态，面对这样的问题，我每天必须花很多时间告诉自己鼓励自己，我知道自己面对的是一个复杂的人格，这阵子心情非常难解，我用工作来充实我恐惧的部分，但我知道一定要把自己顾好，一定要把内心变得更强大，这样才能给孩子安稳的成长环境。

这阵子我也思考了很多事，也面对了我的恐惧，我告诉自己～我一定跨的过去的～

人生的道路上不是就充满各种精彩吗？ 虽然这种精彩很要命～

今天是万圣节天母好热闹～

等等游街去

#困难要面对日子还是要过