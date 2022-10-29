搞笑鬼才首演电视剧被热捧做视帝 林敏骢：我受得起

（香港讯）首演电视剧，获得好评，更被热捧做视帝，“搞笑鬼才”林敏骢直言：“我受得起！”

香港无线电视（TVB）第二波台庆剧《下流上车族》无论收视及口碑皆双赢，根据香港媒体报道，剧集收视最高达26.2点，而在中国大陆平台更打出了9.1的超高评分，网民甚至热捧首度拍剧的林敏骢为今年的视帝。

剧集好评如潮，首度拍剧的林敏骢获悉自然感到兴奋，他在接受香港媒体访问时表示，他接拍这部剧集的目的就是要回复当年电视捞饭（拌饭）的盛况，他自信地说：“我觉得现在我做到一半了！”

香港观众对林敏骢并不感到陌生，有“搞笑鬼才”之称的他，不但是个著名的音乐人，也备有搞笑天赋，曾经在一些综艺节目中亮相，永远在节目中亮出的就是“不按牌理出牌”的“林式无厘头”方式，让同台演出的艺人偶尔会“招架不住”，而这次首次参与台庆剧《下流上车族》告别了以往的“林式无厘头”风格，站在镜头前正经演戏，以演技收服网上的酸民。

他说，在演绎剧中角色时，如果一成不变根据过去喜剧的演法去演，要嘛就像许冠文，不然就是周星驰，他觉得这样或许会抢了其他演员的风光，“那就会浪费了剧中的鲍起静和江美仪，她们也是好戏之人，那又怎能让她们做陪衬做绿叶呢？”

果然，林敏骢的演出获得赞赏，就连狄龙也赞誉有加，林敏骢说：“狄龙看了之后打电话给我，他说我进步了，会让位给人，而不是一个抢尽风头。”

对于网民热捧他为今年的视帝，林敏骢说对于奖项他不十分在乎，笑言：“你能给我，我就受得起，如果你不担心网民骂你。”

大赞江美仪 没人可代替

林敏骢首次和江美仪合作，对她赞不绝口。

林敏骢和江美仪是首次合作，两人剧中饰演一对夫妻，默契十足，也擦出火花，对于这位好搭档，林敏骢是赞不绝口，他说：“那有什么不满意，即使你叫我再拍，没有了美仪，我都不知道谁可以代替她，”

林敏骢除了演之外，也为《下流上车族》作曲填词，可说是出心又出力，还要邀请了《声梦传奇》第一季的参赛歌手文凱婷（Aeren）合唱。

林敏骢说，自己差点就无法写成这首歌曲，“我断断续续写，到最后一天，我又有灵感，于是就将它完成。这也是我创作风格，就算你给我一年的时间，我也只在最后一刻将它完成。”

《下流上车族》，周一至五晚上8时30分于翡翠台（星和Ch838，新电信Ch511）播出，也可在Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看。