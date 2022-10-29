演50多岁歹徒日拍18小时 陈邦鋆累到无需“扮老”

37岁的陈邦鋆在剧里饰演一名50多岁的歹徒，虽然年龄方面有很大的差距，但长时间的拍摄让他无需刻意扮老，就已经能完美呈现老态；很开心能再次与老朋友林慧玲合作。

由陈邦鋆、林慧玲、王智国、Nurul Aini等主演的本地英语剧《Third Rail》目前热播中。故事讲述邪恶的劫持者劫持了新加坡的地铁，并威胁要炸毁车厢。随着危险加剧，乘客在面对即将到来的死亡时，被迫面对自己的问题和情绪。他们一直压抑和真实人格也因此显现。

陈邦鋆在接受《新明日报》访问时表示，拍这部剧最大的挑战是时间很紧迫，“我接到这个角色的时候，需要在两天后就从台湾飞回来新加坡了，所以我准备的时间很短。”

37岁的陈邦鋆在剧里需要饰演一名50多岁的歹徒，如何确保自己看起来像50多岁？

“靠化妆，同时也把自己能得累一点和胖一点。（有刻意去增重和减少睡觉？）没有，只是尽量不去运动。至于老态和倦态，根本不用刻意去演，因为拍戏的时间超长，每天几乎都拍16到18个小时。”

至于拍摄时间为什么会那么紧凑，陈邦鋆解释是因为受到冠病疫情的影响，以及租借场地的期限。

拍危险镜头 战战兢兢

陈邦鋆说，自己其实没有参考其他警匪片来诠释这个角色。

“人物的塑造是当你在读剧本及跟创造这个故事的人聊天的当儿，就能找出这个人物的本质，然后再融入自己的特色。开拍前，我也有去了解一下这部剧的拍摄风格。”

他也表示拍摄危险镜头，最担心是在大家很累的时候，很容易有意外发生，所以大家会照顾彼此，拍到后面大家都蛮战战兢兢的。”

珍惜与林慧玲的友谊

再次与林慧玲合作，陈邦鋆表示很开心：“其实在入行之前我们就已经认识了，所以跟她拍戏的时候就会聊很多，也会很坦然地分享彼此的看法，能跟她一起工作是幸福的事。”

他也回忆起两人在刚入行时所遇到的经点点滴滴“我们并不是一入行就非常顺利的演员，所以一直走到今天其实真的很不容易。”在这10多年的演艺生涯里，林慧玲对邦鋆而言是一位蛮重要的朋友，他也很珍惜这份友谊。