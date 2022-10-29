何猷君被妻上综艺吐槽：不会收拾垃圾“还很脏”

已故澳门赌王何鸿燊四房儿子何猷君的太太奚梦瑶，最近参加中国综艺节目《做家务的男人4》，在节目中大爆与丈夫的夫妻生活秘闻，还对他诸多挑剔，引起热议。

何猷君于2019与大陆名模奚梦瑶结婚，婚后相继诞下一子一女，奚梦瑶转为照顾家庭，鲜少公开露面。最近，她加入大陆观察类生活真人秀《做家务的男人4》，内容引起关注。

奚梦瑶除了批评老公当年向她求婚时安排的仪式土味浓郁，又吐槽老公不会做家务。她爆料丈夫不会做饭，“连电饭锅也不会用，只会开冰箱……只能叫外卖！”她还说，何猷君吃完外卖的剩饭垃圾也不会清理，只会放在一边等人收拾，更形容他“真的脏到不行”。

何猷君当年向奚梦瑶公开求婚，让她蒙眼被带入会场、扮演被他英雄救美的公主，自己模仿谢霆锋演唱，又当众下跪。（视频截图）

在之前的一集节目中，她则投诉何猷君当年求婚的策划“特别烂”。2019年，何猷君费尽心思，在上海自家商场上清了三层楼，并且使用了9万9999朵玫瑰花布置，还改变了电玩游戏桥段，上演英雄救美。他最后模仿谢霆锋，露肌肉弹唱摇滚歌曲《活着Viva》。表情结束后，他又换上白色西装当起“白马王子”跪地求婚。据说这个求婚仪式他筹备了一个多月，整个高调仪式还请来不少明星见证。

这场求婚当年闪瞎外界，但原来奚梦瑶并不满意。有网民同意说，整个求婚仪式“土味十足”，场面尴尬，难怪奚梦瑶不喜欢。不过也有网民认为看得出何猷君精心策划，真诚又可爱，直言有好多女性根本没有被求婚过，所以奚梦瑶已经很幸福。两派网民相持不下。