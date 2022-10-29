“超过3个月未进组艺人”名单曝 偶像失业粉丝着急

（北京讯）最近有中国网民整理了一份“超过3个月未进组的艺人”名单，唐嫣、杨颖、张翰等演员赫然在列。

受冠病疫情影响，2019至2020年，本就因“天价片酬”“阴阳合同”事件而愁云惨雾的中国影视行业，几乎进入了“寒冬”。

2019年前3季度，全国拍摄制作电视剧备案数量比2018年同期减少27%，横店影视城的开机率同比锐减45%。剧组停摆、演员停工，亏损持续扩大，据统计疫情爆发后，横店接待的剧组数量锐减：2018年全年接待剧组370个，2019年共接待304个剧组，2020年共接待310个。

直到疫情逐步得到控制后，亚洲最大的的影视城——横店影视城才恢复了元气。剧组陆续复工，近8000个“横漂”演员回归。据统计，2021年，横店共接待剧组398个。

虽然横店已迎来“开机潮”，但影视行业并未完全回暖。官方数据显示，截至2022年9月，全国重点网络影视剧拍摄备案公示的剧目共680部。和2021年同期相比的911部减少了231部，同比降幅25.4%。

在这种情况下，小演员落得“无戏可拍”的处境也相对可以理解。

所以，很多粉丝都会催偶像进组。尤其是战斗力极强的85花粉丝。85花中，刘诗诗足足2年没有进组拍戏的消息，直到本月，粉丝才等到了《一念关山》官宣；唐嫣在《燕云台》后也一直没有新剧播出，工作室公布的行程也少得可怜；杨幂则在4个月未进新剧组之后接拍了《狐妖小红娘月红篇》。

但不进组就意味着在家闲着吗？未必。

网民记录演员多久未进组。（互联网）

忙跨界转型

有些人在忙着“跨界转型”。

19个月没进组的吴谨言，今年参加了音乐竞演综艺《乘风破浪3》。据老板于正爆料，吴谨言为了参加节目婉拒了电视剧《薄冰》。但可惜的是，最后的总决赛之夜，吴谨言以第11名的成绩被淘汰，没能成团。节目结束后，吴谨言又去演了中国国家话剧院原创文献话剧《抗战中的文艺》。

唐嫣则接拍了王家卫执导的《繁花》，与胡歌、马伊琍、辛芝蕾等演员搭档。由于该剧拍摄时做了保密工作，大家也不太清楚拍摄进度。但毕竟是王家卫担任总导演和监制的重磅作品，唐嫣或许能凭借它成功转型。

忙综艺和真人秀

有些人忙着参加综艺和真人秀。

8个月没进组的程潇，既参加了女子齐舞舞社竞技真人秀节目《了不起！舞社》，又参加蒙面类舞蹈竞演节目《蒙面舞王第三季》、街舞选拔类综艺《这！就是街舞第五季》，虽然没有演戏，但综艺行程不少。

毕雯珺发布了自己的新专辑，参加了《萌探探探案2》，李一桐也加盟了包括《美好年华研习社》《这十年追光者》《星星的约定》在内的不少综艺。

忙着解决“烦心事”

还有一些艺人不进组，可能是因为“烦心事”还未厘清。

今年5月，宋威龙起诉了自己的经纪公司，也就是于正持股并担任监事的东阳欢娱影视文化有限公司。深陷合约纠纷的宋威龙，短期内估计无法进组拍戏了。