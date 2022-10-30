DC超级宠物军团 DC League of Super-Pets

HBO Go 今天上线

超级狗氪普托（Dwayne Johnson配音）与超人（John Krasinski配音）形影不离，它与超人一起打击城市的罪犯。当超人和其他正义联盟的成员包括神奇女侠遭到恶徒绑架后，氪普托必须说服一群从动物收容所逃脱的伙伴，包括蝙蝠猎犬王牌、圆滚滚猪小碧、乌龟莫特和松鼠奇比，善用各自的能力来拯救落难的超级英雄们。

空中访民情2022

8频道 晚上9.00

许多人相信近期的生活费会继续上涨，政府推出新的15亿元援助配套，帮助本地家庭应付生活费上涨，各项援助配套能减轻国人的经济负担吗？第二集《空中访民情》邀请文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉、财政部兼交通部高级政务部长徐芳达，与四名嘉宾歌手何维健、房地产经纪韩镁玲、社区服务经理陈曼斐、小吃店老板兼业余演员翁慧霖，讨论生活费上涨的议题。

大卫艾登堡：长毛象之墓 Attenborough and The Mammoth Graveyard

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203） 晚上8.00

英国大卫艾登堡爵士揭开近20年来英国发现最大长毛象的谜团。2017年，两名业余化石猎人在英国斯温顿附近的采石场发现冰河时代长毛象遗迹，以及尼安德塔人制造的石制“手斧”。长毛象为何在这里？是尼安德塔人杀死这些冰河时期巨兽吗？大卫艾登堡爵士携手生物学家班加罗德教授及考古学家、古生物学家团队，挖掘这个史前犯罪现场，解开冰河时期的谜团。