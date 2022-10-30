深受母亲影响 蔡健雅做事不“随便”

从蔡健雅去年8月发行“Depart”专辑到今年7月得金曲奖，我们在线上做了三次访问，终于，她回来了，我们能坐下喝杯咖啡，面对面聊天。

蔡健雅上周回新出席音乐节，并抽空接受《联合早报》的访问。酒店咖啡厅角落座位昏黄的灯光，落地玻璃窗外雨点淅淅沥沥的伴奏，在这舒适又带点浪漫的氛围中，我们轻松地聊着，从“回家”聊起，聊到“家”的定义，还有她最爱的家人。

蔡健雅透露，其实2020年7月曾回新处理一些家事，当时隔离14天。这次回来，疫情已趋缓，也无须隔离，她扬起嘴角说：“心情非常放松，是极度放松，哈哈哈！其实我是被乐手们感染，他们真的很久没有飞，一到这里就一直在po吃海南鸡饭、肉骨茶的照片，我可以感受到他们的喜悦和兴奋。”

她自己的第一餐，意外的不是本地食物，而是Shake Shack快餐，她说：“因为台湾没有这个，而且大家都吃海南鸡饭，我就偏唱反调。结果乐手们看到我的贴文，都去那里吃晚餐，没想到我的一个小贴文竟然让Shake Shack生意兴隆，哈哈哈！”

被母亲贴心举动感动

2006年搬到台北，大部分时间都在那里，不会想家吗？蔡健雅说：“这里有我的家人，我的成长和生活很大一个阶段在这里，是我感到舒服和安全的地方，这个部分偶尔会想念。但我觉得真正的家不限制于你在地球哪一个角落，而是你为自己创造的舒服圈。刚搬去台湾的时候人生地不熟，中文也非常不好，觉得自己格格不入，但慢慢适应后，朋友多了，也发现我可以用中文沟通，而除了工作，我也去寻找我希望有的生活。现在有了自己的房子，还有猫，我塑造了自己的家。”

金曲奖收获大，蔡健雅觉得自己在音乐路上没有辜负母亲。（互联网）

母亲，是她最亲的家人。今年金曲奖，母亲说要到台北陪她出席，即使要隔离也不介意，让她很感动。她说：“那时候隔离是3+4（就是在隔离酒店住3天后，可以到她家自主管理4天），但我妈非常小心，她不要离开酒店，说去哪里都害怕（被感染），觉得既然专程要陪我出席金曲奖，就不能掉以轻心，情愿在酒店住7天。她这样一个小举动，我觉得很感人。”

蔡健雅分享母亲住隔离酒店的趣事。“酒店每天都送上美食，食物好到她说‘太多了，吃不下’。她很担心体重，说‘再吃，金曲奖我会变胖’，反而是女儿完全不忌食，哈哈哈！”

为喜欢的事花时间和心力

颁奖典礼后台，她听着母亲说着对她的骄傲，湿了双眼，最后母女相拥，那画面好温暖。她说：“我妈这么多年一直支持我，爱我，这次金曲奖是我很大的收获，就觉得自己在音乐路上没有辜负她。”

说到母亲对自己的影响，她说：“我妈是女强人的典范。我从小看她做每一件事情都很认真，都靠自己，字典里没有‘随便’，这方面强烈地影响到我，只要是我喜欢的，可以上手的，就会花很多时间和心力。还有我们都希望父母为我们感到骄傲，这是一个隐形的推动力。”

音乐这条路走了25年，蔡健雅感慨：“我也知道时间不多了，毕竟做了25年，会觉得可以做的东西越来越少，而且音乐市场琳琅满目，也有新的一代，自己慢慢地也不会像之前那么耀眼，所以现在，我要抓住我还有的热忱，继续做。”

她正在进行一个新计划，还不能透露，只说跟音乐有关，不过是不一样的领域，要大家期待。

学会与胸闷问题共处

蔡健雅早前在台湾接受一个访问时透露被胸闷问题困扰已久：总是发生没来由的胸闷，导致她害怕呼吸，害怕不能再唱歌而变得抑郁。

她说其实胸闷问题2011年就开始，现在有好转。她已经学会与它共存，更从中有所获得。“我觉得生病教会你很多东西。如果你把它视为敌人，你不会好起来，其实生病是你的身体在呐喊，告诉你要做一些改变，很多时候是情绪的改变，还有生活习惯。”

与胸闷长年相处，她说身边很多人都说她改变许多，是变得更好。“我比较坦然，包容性比较大，也更追求细节、资讯和智慧。当你面对一个病，你会去专注在这方面的知识，会更加注意自己的每一个呼吸，发出的每一个音，是一种往内的探索。它让我更敏锐，对很多东西的直觉和感应越来越强。”