义肢待赞助 片约送上门 段伟明：我还可以吗？

人间有温情，义肢中心主动找上门，欲为段伟明免费装义肢；截肢后仍获片约邀请，本地监制力邀拍英语剧！

段伟明因患有糖尿病，左脚伤势受到细菌感染接受截肢手术，他挨过了人生最难熬的日子，但意志坚强、并没有因此沮丧放弃，他告诉《新明日报》：“自从患病，深切感受周遭人士的关心与送暖，那么多人支持我，我更不能放弃自己。”

联系上伟明时，他坐着轮椅上巴刹，说话时中气回来了，他欣慰放话，伤口应已恢复了八九成。

不敢再“铁齿”

截肢后，伟明宅家尝试慢活，自己清洗伤口、敷药、包扎，三四个星期就去复诊一次，“但被切除的部分仍像‘豆腐’，一将伤脚架起来就会疼痛，行动必须非常小心，经历大病不敢再‘铁齿’，发现不可以不会再硬来。”

因养伤在家，伟明积极学习照顾自己，他有电动车、轮椅，在家也使用拐杖活动，包括做家务、整理物件，努力学习平衡身体，不让自己摔跤。

伟明的半生过得像过山车，曲折坎坷，但他自嘲骨头硬，不轻易向现实低头，截肢消息见报后，引来各个阶层人士关注，当中有义肢中心透过他朋友，主动与他联系，欲赞助他左腿接上义肢，方便他日后继续回归社会，恢复正常生活。

伟明向记者透露最新进展，“该义肢中心的负责人联系上我，隔天就亲自上门来，解释赞助义肢的程序须通过那些程序，首先必须通过主治医生证明我截肢是由于糖尿病所导致，有了正式的医药报告推荐，再向有关机构申请义肢赞助经费。”

望能继续拍戏

伟明仍希望能继续拍戏，他选择装上轻巧、较具活动伸缩性的义肢，像伤残运动员所采用的义肢材质，诉求已获同意。

据悉，该义肢价值约7700元，若能成功申请，对伟明来说绝对是一大喜讯，“不过，申请程序得一步一步来，不能心急。”他说。

段伟明演活咖啡叔。(受访者提供）

截肢经历搬上荧幕 现身说法

“咖啡叔”段伟明糖尿病截肢题材将成为电视剧题材，由他现身说法。

当年《芝麻绿豆》里的“咖啡仔”饱经岁月沧桑之后，已成为不折不扣的“咖啡叔”，他参与《128 Circle》第二季演出，当时剧集聚焦在疫情下的小贩中心，讲述伟明离开咖啡摊位后的退休生活，由于深受欢迎，《128 Circle》将开拍第三季，制作人李天仁同样找伟明参演。

“李天仁知道我截肢时非常意外与惊讶，当他找我演出《128 Circle》第三季，我反问他，我还可以吗？”他感恩、感激，但也很无奈，“现在走路都有问题，怎么去演戏？”装上义肢之前，有心无力。

其实，伟明的演技融入多年生活历练，轻易就能打动人心。

与天仁电话聊时，伟明随口提了“咖啡叔”的后续命运，可将个人患糖尿病截肢事件搬上荧光幕，呼吁糖尿病患者切勿对病情掉以轻心，他也希望能通过自身经历，与有类似遭遇的病患共勉，无论环境再怎么艰难，都必须砥砺前行。

“李天仁听了说OK，不过，一切细节得稍后再谈，急不来。”

朋友送5000元救济

除了李天仁，也有业者邀伟明拍短片，人间处处有温情，并没有因为他少了半截脚而遗忘他。

远在澳大利亚，一名认识数十年的朋友，得悉他生活捉襟见肘，托人送上5000元，“我说无法立即还钱啊，对方回我一句‘没有要你还，你先保住自己吧’，哎，这样的朋友哪里找！”

“邻居见到我天天打招呼，也有人关心我现在怎么生活，我说可以啊，省着点用喔。”