退下后洗尽铅华 翁素英平淡生活

《新明日报》星期六（10月29日）报道1985年新广电视剧《人在旅途》主题曲近日在抖音翻红，除了歌曲受欢迎外，不少网民对原唱者翁素英也感到十分好奇，想知道她是谁？于是，记者以简讯联系翁素英，但她未回复，后来透过她的好友孙葆伶的牵线，记者获悉翁素英星期六晚上会在后港联络所举办的《后港万圣蒙面欢乐夜》中表演，就赶到现场采访。

现年59岁，别来无恙的翁素英在后台见到记者时，有点“受宠若惊”，毕竟就像孙葆伶说，这些日子翁素英为人低调，过的是朴素简单的生活，除非是她邀约，不然很少公开表演，更别说是接受任何媒体访问。

听孙葆伶如此形容，眼前的翁素英频频点头，然后接着说：“就像大家一样的生活，平时上班，下班后做做运动，晒晒太阳，把自己的身体照顾好。”

自我要求高 演出要完美

对于《人在旅途》再度翻红，翁素英说第一个反应是很惊讶，“我收到你（记者）的简讯后，我不相信，我就传给葆伶看，再给我女儿看，之后我女儿上网查了查，告诉我是真的，我才相信，没想到到现在还有人会听这首歌，感到很开心。”

问她，是否有想过“复出”？

翁素英说，这些年来她私下在一些慈善义演中演出过，但大部分没有公开，至于商业性质的演出，她似乎没有考虑过，因为她自认是个完美主义者，演出一定要达到零瑕疵，若上台演出有半点状况，她不会原谅自己，甚至会很难过一段日子。

“所以我每次告诉葆伶要找我演出，必须要提早告诉我，好让我有充分的时间准备。”

翁素英（右）和孙葆伶（左）是要好的朋友。（张晓鹏摄）

潘秀琼最疼爱的学生

翁素英育有两女儿，大女儿（27岁）目前和她一起住，小女儿（26岁）则在美国，丈夫邱甲亮（Victor Khoo）于2014年癌症病逝。

这些年来，翁素英除了过着平淡的生活之外，也和当年新广（新传媒前身）的“星星星”一班歌手保持联络，几乎每个月都会相聚，在疫情前也会定期去拜访导师潘秀琼。

记者问她潘秀琼的近况，她说：“老师的状况很好，还在教人唱歌，疫情前我们还曾一起出来吃饭。”

提及潘秀琼，当年翁素英可是潘秀琼最疼爱的学生，忆起往事，翁素英感谢潘秀琼的指导，也觉得很荣幸自己有这样一位好导师。