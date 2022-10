曹格晒旧照再发文：我走是因为我太爱你

在台湾发展的马来西亚歌手曹格与老婆吴速玲婚变消息不断。曹格返马参加记者会时透露与吴速玲正冷战中,之后更连连在社媒发声,疑似对吴速玲喊话。而吴速玲星期六(29日)疑首度针对婚变发文后,曹格同天晚上在社媒脸书及IG频繁发文,情绪看似时而愤怒时而低落,令不少粉丝相当担心他的状况。

曹格先是星期六(29日)晚上在IG上载自己与两个孩子的照片,写道:“So I care?”(所以我在乎?)15分钟后,他同样在IG发文:“好看吗?喜欢看别人的痛苦吗?”

曹格星期日(30日)清晨5时在脸书写道:“我珍惜老婆的爱……所以他离开我是解脱。因为我热爱唯一不痛不用想的只有在舞台上。救命爱…… 我爱速玲但她爱的很痛苦。怎么办?离开?我离开? 还是他离开?他可以选择离开……但我很爱他。请教我到底什么是爱自己?”约30分钟后,他在IG用英语发文:“abandoned.The hardest ones to live are the Ones who needs love the most.”(被抛弃了。生活过得最艰难的人,往往是最需要爱的人。)

星期日早上6时47分,曹格在脸书上载一张搂着妻子的甜蜜旧照,一开始夹杂粗话说他再也不在乎了。随后他编辑贴文写道:“我走不是因为不爱你,是因为我太爱你。”

连续几天的情绪性发言让粉丝非常担心曹格的状况,也有人建议他暂时关闭社交媒体。