曹格晒旧照再发文：我走是因为我太爱你

在台湾发展的马来西亚歌手曹格与老婆吴速玲婚变消息不断。曹格返马参加记者会时透露与吴速玲正冷战中，之后更连连在社媒发声，疑似对吴速玲喊话。而吴速玲星期六（29日）疑首度针对婚变发文后，曹格同天晚上在社媒脸书及IG频繁发文，情绪看似时而愤怒时而低落，令不少粉丝相当担心他的状况。

曹格先是星期六（29日）晚上在IG上载自己与两个孩子的照片，写道：“So I care?”（所以我在乎？）15分钟后，他同样在IG发文：“好看吗？喜欢看别人的痛苦吗？”

曹格星期日（30日）清晨5时在脸书写道：“我珍惜老婆的爱……所以他离开我是解脱。因为我热爱唯一不痛不用想的只有在舞台上。救命爱…… 我爱速玲但她爱的很痛苦。怎么办？离开？我离开？ 还是他离开？他可以选择离开……但我很爱他。请教我到底什么是爱自己？”约30分钟后，他在IG用英语发文：“abandoned.The hardest ones to live are the Ones who needs love the most.”（被抛弃了。生活过得最艰难的人，往往是最需要爱的人。）

星期日早上6时47分，曹格在脸书上载一张搂着妻子的甜蜜旧照，一开始夹杂粗话说他再也不在乎了。随后他编辑贴文写道：“我走不是因为不爱你，是因为我太爱你。”

连续几天的情绪性发言让粉丝非常担心曹格的状况，也有人建议他暂时关闭社交媒体。