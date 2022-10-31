自爆与“Blind”角色完全相反 玉泽演：我很迟钝

玉泽演坚持不认自己与“Blind”中的角色有任何相似之处！（快点击视频听他的解释为什么！）

tvN烧脑韩剧“Blind”集合2PM的玉泽演（Ok Taec-yeon）、Apink的郑恩地（Jung Eunji）以及河锡辰（Ha Seok-jin）等阵容。剧情讲述怀有冤屈的受害者，向那些对真相视而不见的加害者复仇的故事。

“Blind”主演们日前与zaobao.sg分享他们现实生活中的性格与角色的相似度，玉泽演坚持自己与所饰演的“柳成俊”一点也不像。“柳成俊很容易因为别人的话而受伤、直觉很准、很机警也很敏锐。但是我一点也不像他！我很迟钝！”激动否认的反应惹笑在旁的郑恩地和河锡辰。郑恩地见状开玩笑说：“我不那么认为，我觉得你们俩都很敏锐。”玉泽演听后立即反驳：“那代表我演得蛮好的！”

郑恩地则觉得自己跟角色有6、7成的相似度。她私下的性格很重感情，看到不公不义的事情时，心里也会有一把火被点燃，“但我觉得恩技（剧中角色名称）比我勇敢很多。”

河锡辰则透露，在拍摄现场三人会因为聊得太起劲而稍微耽误到拍摄进度。但在绝大部分他们还是很认真，会提醒自己：“要拍好这场戏才行！”

“Blind”近日推出了最新的海报，公开“隐藏版”的大魔王。（取自tvN drama脸书）

剧中角色之间的关系微妙，剧外主演们却积攒了好默契？赶紧点击视频看“Blind”主演们的互动！

“Blind”可通过新电信e乐随选（Ch11/501，遥控器黄色按钮）或新电信CAST观赏。