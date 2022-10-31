“万盛节”被误办“白事” 陈军荣家门摆棺供人摸

棺木摆大门入口处，灵堂要拜祭谁？陈汉玮、准新郎张奕恺星期天（10月30日）晚上穿“艺术战袍”戴鬼面具，现身本地风水师陈军荣的“万盛艺术节”活动。

陈军荣首办万盛艺术节（简称“万盛节”），综合多元艺术，有名家画作、诗歌创作、传统戏曲演出、音乐演唱会、学生环保艺术品、甚至还让入场者“装神弄鬼”，增添鬼趣。

“万盛节”是陈军荣希望结合东西方诡异与艺术文化特别命名，而非大家传统理解的西方“万圣节”。

陈汉玮戴鬼面具现身

星期天晚上，陈汉玮、张奕恺为响应万盛节搞创意，身穿花纹取自陈军荣画作的艺术战袍，再戴上狰狞鬼面具现身人前。

陈汉玮戴上鬼面具现身“万盛节”活动。（陈韵红摄）

陈军荣在住家举办大型万盛节活动，陈汉玮说，他到了入门处就已大开眼界，大呼陈师傅让公众娱乐又能做慈善，太有心了。

步入陈军荣住家大门，迎面而来就见到一副棺木、一个摆放金童玉女的灵堂。

“路人经过一见棺木，以为我们家在办白事！”陈军荣说来并无疙瘩。他说，星期一（31日）或将棺木移到大门口供人摸棺，“泰国还有躺棺习俗，就看大家敢不敢”。

为了一洗死亡带来的恐惧不安，陈军荣亲笔彩绘棺木，前后花了两个月时间。为万盛节操劳，陈军荣笑言非常累，活动是70多名工作人员一次集思广益的成果，但问起心情，陈师父仍禁不住感叹：“新加坡人虽然科技发达，但头脑保守、落后。”

（左起）张奕恺、洪凌、陈军荣和陈汉玮的合照。（陈韵红摄）

今年的万盛艺术节，也像是文人雅士的一次文思切磋，像林得楠、周德成、郭永秀将推出诗作，祁哲泉带来年轻人的音乐创作、民俗艺术，身为艺术节统筹主席的蔡志礼博士，更为湘灵剧社戏曲《山鬼》作诗写成歌词，并由蔡臾成担任作曲并演唱。

为万盛节添光的政界与教育、艺文界名人不少，包括马西岭—油池集选区议员苏慧敏、国大校长陈永财教授、王润华教授、槟城朵拉老师，诗人林也（林益华）、广告界才女林少芬与导演夫婿彭文淳，西北社理会任梓铭市长星期一晚上将现身万盛节，献出墨宝《魂魄》。

筹备12幅“新加坡印象”彩绘

问起动向，创作巧思泉涌的陈军荣正在筹备彩绘“新加坡印象”，景点包括：芽笼、牛车水、滨海湾花园、新加坡组屋景象。他预计推出12幅描绘新加坡风土民情的画作，目前已完成一半。他说：“希望在2024年，待我10月生日在香港展出。”届时他正好70岁。