排练健身球杂技 郑惠玉黄俊雄许瑞奇瘀青

《总统星光慈善2022》“Small Actions, Big Changes”星期天（10月30日）晚上集合海内外艺人为慈善献艺，并筹得1308万5960元善款。

阿姐郑惠玉、黄俊雄及许瑞奇携手立达高级特别学校（APSN Delta Senior School）马戏团艺术表演组“D'Circulus”的学生合作呈献了有趣的杂技表演。三人接受访问时透露，排练期间大家都被健身球撞出瘀青。阿姐郑惠玉还告诉《新明日报》，自己是最早开始训练的，“第一天的排练，教练只和我一人训练。回家后，我的手臂酸痛、汗流浃背。之后的排练，我也一直被球打到头、脸和身体。”

过去两年的慈善夜受防疫措施影响，一直没有现场观众，暌违两年终于有观众可以到现场观看节目，对此阿姐非常兴奋，直言“台下终于有观众可以和我们互动了！”

杂技表演十分顺利，但是黄俊雄和许瑞奇二人却告诉《新明日报》记者，他们最担心的就是在台上“失误”。二人还笑说：“我们一早就开始‘求神拜佛’了”。

盼公众更包容自闭儿

星期天（30日）晚上的杂技表演还有“小彩蛋”，心细的观众或许发现两位男艺人和学生们的手腕上都戴着手带。其实，那是学生们送给他们代表友谊的“友谊手带”。二人特地戴着手带演出。

说来也巧，黄俊雄和许瑞奇二人都曾饰演过“自闭儿”，对于这次的合作，二人都认为这更像是一种缘分。许瑞奇说：“可能是因为我们演过（自闭儿），所以觉得和他们特别有缘，我们也很喜欢和他们沟通。有一个孩子还常常问我‘where is Elvin（黄俊雄）’，他们真的很期待看到他。”

最后，黄俊雄说：“我们都演过自闭儿，我们接触过他们、了解过他们的世界，也知道他们的家庭所遇到的困。我们希望社会对他们的情况给予更多包容和体谅。”

为慈善“复出” 沈祥龙忍痛唱跳

首届“新加坡偶像”亚军沈祥龙星期天（30日）晚上也现身节目，与众艺人又跳又唱。这是沈祥龙疫情后首次登台演出。受访时，沈祥龙幽默自嘲：“我也不是第一次跳舞了，只是跳得不好而已。”谈话中，沈祥龙无意间透露了自己患有椎间盘突出（slipped disc）。他坦言自己在跳舞时，疼痛局限了他的动作，无法充分发挥。

沈祥龙还向《新明日报》记者分享自己近期投身慈善事业，很少接演出工作，对于这次“复出”，沈祥龙表示：“这次演出对我来说是做慈善，很有意义，而且我帮助的机构刚好也是这次活动的受益团体之一。”

疫情期间，沈祥龙开始担任起向阳智力培训中心（SUN-DAC）大使，至今已有一年半，沈祥龙为机构办活动、宣传。“我的工作就是为机构策划活动，尽量让更多人注意到他们、帮助他们。”

《总统星光慈善夜2022》捐款活动开放至星期天（11月6日）晚上11时59分，公众通过扫PayNow QR码或上giving.sg/psc2022进行捐款，数额不限。公众也可在星期天（11月6日）下午3时，在新传媒5频道收看重播节目。