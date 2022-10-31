周扬青新恋情疑似曝光 网嘲：喜欢的类型差不多

34岁的中国网红周扬青疑似新恋情曝光，有中国狗仔拍到她与小10岁的男偶像段星星在公园十指紧扣、拥抱激吻。

据中国媒体报道，当天周扬青和助理用餐后，独自到公园与段星星会合。两人摸黑牵手散步，途中段星星突然给周扬青来一个公主抱。两人之后肩坐在栏杆上聊天，段星星不时摸摸周扬青的大腿，两人聊着聊着，周扬青打开手机灯查看段星星的脸。结束后段星星跳下栏杆，走到周扬青面前双手围着她，接着两人开始接吻，亲完后周扬青像无尾熊赖在段星星身上享受亲昵时光。段星星把周扬青抱下来，两人牵着手去看人钓鱼后离开公园。

中国狗仔捕捉到两人拥吻的画面。（互联网）

此外，还有其他媒体在另一天拍到他们一起去按摩。周扬青挽着段星星的手进入店内，离开按摩店后，段星星从背后抱住周扬青走了一小段路才松开，接着两人一起上了周扬青的保姆车，到女方家附近时，段星星下车改搭计程车离去。

段星星出生于1998年，今年24岁，是男团IXFORM的成员。他高一就开始学习街舞，2020年进入辰星娱乐当练习生。2021年他参加《青春有你》第三季，在初评级舞台和主题曲考核中都获得A的好成绩，目前在微博拥有百万粉丝。

这并不是两人第一次传出绯闻，男方日前曾否认过恋情。而当时周扬青则晒出穿着印有星星图案的衣服说：“虽然糊，但是架不住我喜欢”，被外界解读为默认恋情。如今被拍到“实锤”视频，更有网民笑说看起来周扬青喜欢的类型都差不多，“怎么长得有点像罗志祥，都是有黑眼圈的类型。”

旧爱罗志祥日前出席加盟新东家记者会时，被问到周扬青交新欢，他大方回应：“互相祝福。”