狠掴梁志强耳光 李国煌喊：爽！

梁志强所执导的兔年贺岁片《猫山王中王》星期一（10月31日）下午在本地99老树咖啡屋的户外小庭院取景。演员李国煌接受《联合早报》的访问，他透露在马来西亚出外景时，有一场戏他拍得非常过瘾，也即他狠掴“老王”梁志强的戏码。

李国煌说：“动作有设计，但打的力道由我自己控制。梁导的要求很高，要各种角度，拍摄了两晚，我总共打了他七八次，感觉比拍床戏还要爽，因为没有人有机会或者是敢打梁志强，哈哈哈。”

金马影后杨雁雁演出李国煌的发妻，李国煌片中因有小三越南妹，发妻心碎，李国煌后来又想追回发妻，所以两人有感情戏，谈到与杨雁雁可有接吻戏？李国煌笑哈哈自我调侃说：“我这种脸可以吗？导演会觉得肉麻吧！”他接着说没有接吻戏，不过有抱她的戏。

片中演员程旭辉透露《猫》电影的感情戏丰富，他看到李国煌片中跪求杨雁雁回头的戏码，由于李国煌演技夺人，他感动得都掉下眼泪。

被封为“哭王”的李国煌对此又有什么看法？李国煌打趣说：“我是因为想到程旭辉拍戏一直吃螺丝，一直得重拍，我受不了他，所以就哭了出来。”

梁志强（前排右）在本地99老树咖啡屋的户外小庭院拍摄贺岁片《猫山王中王》。（谢智扬摄）

程旭辉强调《猫》的杨雁雁是演技派的金马影后，所以这部贺岁片值得大家期待。他说在马国拍摄《猫》时，自己的小失望是吃不到榴梿，因为不是榴梿季节。

拍摄时遇到榴梿从天而降

《猫》讲述金水（李国煌饰）与越南女子发生婚外情后，抛弃了马来西亚的发妻美莲（杨雁雁饰）。美莲辛苦耕种经营着父亲留下的榴梿园，并含辛茹苦带大三个孩子。美莲一直有心把榴梿园传给孩子，但是两代人的观念不合，导致每次提起这件事都剑拔弩张。随着时间的流逝，美莲逐渐对儿时的挚友茂山（梁志强饰）产生了感情，而茂山也暗自倾心美莲许多年。正在这时，离开榴梿园20多年的金水回来了，故事会朝怎样的方向发展呢？

《猫》在马国的主要拍摄已杀青，今年11月会进去补拍猫山王结满树的画面。梁志强透露没设计李国煌与杨雁雁有接吻戏，因为他猜测杨雁雁应该会抗拒，接着又说：“不过若是真的安排了，我觉得杨雁雁也会演出，因为她很专业，她在《热带雨》的演出也很大胆。”

他说自己与杨雁雁也没有亲热戏，因为《猫》是属于中年人感情的电影：“不是少女情怀的戏。”

《猫》本地取景相对温和，在榴梿摊户外的小庭院，有许多榴梿爱好者在吃榴梿。谈到在马国拍摄时可有惊险的时刻？梁志强说有一次在山坡处拍摄，突然一个榴梿从树上掉了下来：“吓死我们了，因为山坡下有很多工作人员，我们连忙喊大家快闪，幸亏没砸中人，有惊无险。