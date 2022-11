“新加坡偶像”沈祥龙： 新人应到国外参赛

2004年歌唱选秀比赛《新加坡偶像》的参赛者沈祥龙和陶菲克(Taufik Batisah)在星期天(10月30日)举行的《总统星光慈善2022》,同台演唱当年参赛所唱的“Me & Mrs. Jones”“When I Look Into Your Eyes”“I Dream”三首英语歌曲,带来满满的回忆杀。

18年前,他们是20初头的小伙子,一起出道进入演艺圈,如今各有妻室,沈祥龙的宝贝女儿明年上小一。沈祥龙在后台接受《联合早报》访问时说:“再跟陶菲克同台当然开心。一直想跟这个朋友再合作,又是为了慈善,一定要接这次演出!”

沈祥龙的表演与演绎歌曲的方式与当年不同,“但希望观众看到18年前的我们,回到以前的感觉,演唱人家记得我们唱过的歌曲,我回到摇滚风格,陶菲克唱他擅长的R&B……但我们的外形是回不来了,哈哈!”

谈到歌唱选秀比赛,沈祥龙认为,本地缺乏像《新加坡偶像》这样给怀抱歌手梦的素人表现的大型平台,但若从生意人的视角思考,他则觉得没必要办歌唱比赛。

沈祥龙解释说:“如果要捧一个新人,我不会在新加坡开始捧他。国外也有歌唱比赛,可以带他去参赛,未来的路会比较广。从本地比赛出道,红了半年、一年后,走不出新加坡,得转换跑道去演戏等,未必做到自己想做的事。”

刘玲玲唱跳BTS歌曲

刘玲玲(绿衣者)因为脚部骨刺问题,吃止痛药和贴膏药布后上阵演出。(新传媒提供)

刘玲玲参与两个《总统星光》表演环节,开场时与众艺人唱跳韩国男团BTS的歌曲“Permission to Dance”,再携手本地歌手Rahimah Rahim和L. Vijayendran带来《我要你的爱》《得不到的爱情》等组曲。

记者10月初访问刘玲玲时,她说不认识BTS,前晚在后台再问一次,她表情疑惑回:“BTS?(记者提醒:你刚刚表演的那首歌的原唱者)啊!哈哈哈!对不起!”

刘玲玲因脚部骨刺问题,在表演前吃止痛药与贴膏药布“预防”疼痛,准备随歌曲大跳特跳,“吃好药,贴好膏药布,为慈善先顶住,最重要是让观众看得开心。”

陈楚寰畏高,跳出舒适圈

邓伟德、陈楚寰、郑颖和阳光可乐等艺人演出蹦极舞。(新传媒提供)

陈楚寰、郑颖、阳光可乐、邓伟德等在节目中挑战蹦极舞(也称空中舞蹈,Bungee Dance)。他们随着强劲音乐,又跳又弹,活力四射,表情阳光,但表演结束后,陈楚寰、郑颖和阳光可乐到后台还在喘。

陈楚寰、郑颖和阳光可乐异口同声地说,对团队表现满意,给彼此满分。陈楚寰说:“希望我们在台上散发的正能量,传达给台下和电视机前的观众。”

这次为慈善跳蹦极舞,下次挑战绑紧跳(Bungee Jump)?郑颖玩过绑紧跳,难不倒她。陈楚寰说:“其实我有点畏高,蹦极舞已跳出自己的舒适圈。如果下一次《总统星光》有机会挑战绑紧跳,我会考虑……但我只说我会考虑哦,哈哈。”阳光可乐说:“我看起来很大胆,但其实不是很大胆。我不敢,但如果是为了慈善,我觉得我会做,义不容辞。”

黄俊雄被打脸“报应”

郑惠玉(左起)、黄俊雄和许瑞奇合作杂耍项目。(新传媒提供)

郑惠玉、黄俊雄和许瑞奇与特别需求者协会旗下的立达高级特别学校马戏团艺术表演组“D'Circulus”的学生,合作健身球杂耍表演。正式表演时,众人虽然有一些失误,接不到球,但表演不失趣味。

郑惠玉说,抛与接健身球需要力气,她练习了三个月后,觉得手臂壮了不少。黄俊雄说:“刚开始练习丢球时,球打到了阿姐的脸上,阿姐的脸就黑青了。瑞奇加入练习后,他丢的球打到我的脸,你看,报应!”他笑称,表演前得求神拜佛,尽量做到最好,“这项表演,很难达成想象中的完美,但只要我们尽力去做我们能做的,那就是我们认为的完美了。”

在纽约完成一个月演技课程的黄俊雄,目前跟本地“九年剧场”的舞台剧老师上课,继续精进演技。

《总统星光慈善2022》捐款管道开放至11月6日,详情见www.mediacorp.sg/psc2022。

郑惠玉逛过梨泰院那条小巷

韩国首尔梨泰院10月29日晚上发生踩踏事故。本地艺人隔天晚上在后台谈起此事故,郑惠玉回忆四年多前去首尔旅行,下榻位于梨泰院的酒店,曾逛过发生事故的小巷,“发生这样的事情很令人难过,年轻人出去玩,没想到会发生这样的悲剧。”

黄俊雄提到自己旅行时不会特意避开人多的地方,但认为要有警惕心,“新加坡的环境相当安逸,国人可能会忽略周边情况,所以出国时要注意四周的环境。”阳光可乐无论在家里或国外,都会避免去人多的地方,“要庆祝的话,会约朋友在私人空间相聚。”