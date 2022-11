林敏骢率妻女拼拥屋 鲍起静诠释独居老人苦况

下流上车族

翡翠台(星和Ch838,新电信Ch511)星期一至五晚上8.30

也可在Starhub Hub戏剧 首选(Ch860)、Go Select及TVBAnywhere+应用观看

香港寸土黄金,要买楼究竟有多困难?

港媒报道,收入中位数的家庭即使不吃不喝,也要20.9年才能买得起房子,一般香港老百姓拥屋的难度可谓“世界级”。

无线台庆剧《下流上车族》(简称《上车族》)10月17日首播,剧集以香港人最关切的置业为主题,由林敏骢、江美仪、鲍起静、郭柏妍和罗毓仪等主演,幽默道尽香港人“上车”的甜酸苦辣,剧中有人为买房假结婚,有人为申请公屋不惜露宿街头,故事幽默得来接地气。

林敏骢搞笑形象深入民心

20集的《上车族》剧情讲述超级市场经理车志明(林敏骢饰)在2008年金融风暴期间慌忙卖楼,过后与太太莫雯慧(江美仪饰)努力存钱再买房子,怎料储蓄十多年仍追不上楼价升幅,由中产惨变“中惨”。莫雯慧忆楼成狂,与丈夫和女儿车芊芊(郭柏妍饰)、车蔓蔓(罗毓仪饰)精打细算,用尽办法赚钱,甚至想霸占丈夫继母谢毓霞(鲍起静饰)的公屋,以公屋换居屋,再转买私人房产。

林敏骢(中)与两个女儿努力奋斗,再圆拥屋梦。(TVB提供)

这部剧今年5月开拍,为增添真实感,剧组租用了即将清拆、已腾空的白田村旧厦作为拍摄场地,不过开拍前一波三折,继苏皓儿因离巢邵氏兄弟,她饰演的女儿角色由2020年港姐季军郭柏妍顶替,原定的男主角姜皓文(黑仔)因电影档期撞期,开拍前换成林敏骢。

63岁的林敏骢曾针对“执二摊”回应,自己担任电影导演时,一个角色会准备五个演员候选,随时顶上,笑指如果“黑仔演就‘黑’(倒霉的意思)一点,我演就好笑一点!”虽然这是林敏骢第一次拍剧,不过他拍摄电影经验丰富,曾凭电影《全力扣杀》提名金像奖最佳男配角,他出了名脑筋转得快,无厘头,搞笑形象深入民心,在《上车族》里无论是搞笑或是让观众感动的戏份都拿捏得恰到好处。

鲍起静独白戏打动观众

金像影后鲍起静这次饰演寂寞独居老人谢毓霞,与爱犬相依为命。

第一集她以倚老卖老、说话尖酸刻薄的“投诉王”形象登场,第二集揭晓她的儿子闵家宝(林景程饰)婚后带着妻儿移居日本,将她独留香港。

闵家宝(林景程饰,左)带妻儿移居日本,将妈妈(鲍起静饰)独留香港。

剧中鲍起静给儿子发语音短信的一段独白戏引起热议,她收到儿子传来的短讯,表面关心,实则希望她继续独留香港;鲍起静当下自觉被抛弃,先是激动留言骂了儿子一轮,说完立即后悔删除语音短信,改以凄凉的语气留言:“妈妈只剩下你一个,你是不是也不想要我啦?”希望对儿子动之以情,带出欠缺关爱的独居老人苦况。这段戏打动了不少观众,许多网民留言“鲍姐这段可以拿视后啦”“好感动,看到到眼湿湿”。

《上车族》播出至今金句连连,江美仪接受《联合早报》访问时说,让她印象最深刻的一句台词出自于鲍起静,“大概意思是一个家,房子大小不是问题,最重要的是家人是否在一起,我觉得这句话能引起共鸣。这段时间,不少香港人移民英国、加拿大,狗的问题也是一个热门话题,很多人宁愿带狗,也不带父母移民,剧情真的很贴地。”

收视口碑双收,结局催泪

《上车族》是一部小爆款作品,播出后收视和口碑双收,在豆瓣评分达9.1。

林敏骢上周率领江美仪、鲍起静“杀”上无线资讯节目《东张西望》,并坐上主播之位。被主持人朱凯婷问为何会客串主持,林敏骢说:“原因只有一个,就是《下流上车族》收视已经超过《东张西望》,今天来接收你所有地盘。我们一开播(收视率)达23.9,到现在25.9,接近26点,很快就30点了。”他坦言没想过收视能超出预期,不忘感谢观众的支持,还透露最后五集要备齐纸巾,预告到时剧情会更催泪。

由于林敏骢多次扬言《上车族》收视率将冲破30点,被问届时如何“报答”观众时,他笑指江美仪会重现黑丝装,鲍起静会穿上泳衣,他则负责帮女演员换泳装。

十八年后的终极告白2.0 Brutally Young 2.0

娱家戏剧(星和Ch855)晚上8.00

不得志的画家姚尚谦(谭俊彦饰)将学生沈越(龚嘉欣饰)18年前的画作占为己有,在画廊老板方志浩(陈山聪饰)的帮助下,姚尚谦一举成名,他与沈越的师生关系因此变得暧昧;另一边厢,方志浩和姚尚谦的妻子庄锐婷(谭凯琪饰)发展婚外情。当庄锐婷从高楼坠落丧命,谁是真凶?

星期二特写:七件事

8频道 晚上8.30

第3集《油》。麻油润泽的胡家,八十多年来,滴滴醇香维系四代感情。童年拮据的米其林星级厨师品尝简单的猪油拌饭,让自己找回快乐。一对夫妻远赴新西兰找寻橄榄油最纯正的味道,并将产自自家庄园的橄榄油引入新加坡,并教导大家品味不同品种的橄榄油。

绯闻女孩第二季 Gossip Girl 2

HBO Go今天上架

2007年开播的电视剧《绯闻女孩》续作。以新一代曼哈顿私校青少年男女的视角展现社群媒体和纽约的现况,影集展现更多的成人内容,选角多元化。

世外野人第9季 Where the Wild Men Are with Ben Fogle Sr9

BBC Earth(星和Ch407,新电信Ch 203)晚上9.55

探险家Ben Fogle拜访与世隔绝的隐士,包括离开英国的零售业神童艾力克斯,选择独自住在偏僻的葡萄牙山区。Ben与欧洲夫妇乔治和贝蒂娜一同到爱尔兰野外寻求心灵慰藉,随后拜访拋下观光事业的姗蒂,她去希腊小岛拯救动物。Ben拜访在英国最北端小岛讨生活的人,到美国与开休旅车的游牧女一起到亚利桑那州沙漠旅行。

帐篷外是欧洲 Europe Outside Your Tent

tvN(星和Ch824,新电信Ch518)晚上10.30

四名韩星以全新方式游历欧洲。他们租车入住露营地,到当地超市採购自给自煮,近距离在大自然中享受迷人风景。