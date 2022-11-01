林敏骢率妻女拼拥屋 鲍起静诠释独居老人苦况

下流上车族

翡翠台（星和Ch838，新电信Ch511）星期一至五晚上8.30

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香港寸土黄金，要买楼究竟有多困难？

港媒报道，收入中位数的家庭即使不吃不喝，也要20.9年才能买得起房子，一般香港老百姓拥屋的难度可谓“世界级”。

无线台庆剧《下流上车族》（简称《上车族》）10月17日首播，剧集以香港人最关切的置业为主题，由林敏骢、江美仪、鲍起静、郭柏妍和罗毓仪等主演，幽默道尽香港人“上车”的甜酸苦辣，剧中有人为买房假结婚，有人为申请公屋不惜露宿街头，故事幽默得来接地气。

林敏骢搞笑形象深入民心

20集的《上车族》剧情讲述超级市场经理车志明（林敏骢饰）在2008年金融风暴期间慌忙卖楼，过后与太太莫雯慧（江美仪饰）努力存钱再买房子，怎料储蓄十多年仍追不上楼价升幅，由中产惨变“中惨”。莫雯慧忆楼成狂，与丈夫和女儿车芊芊（郭柏妍饰）、车蔓蔓（罗毓仪饰）精打细算，用尽办法赚钱，甚至想霸占丈夫继母谢毓霞（鲍起静饰）的公屋，以公屋换居屋，再转买私人房产。

林敏骢（中）与两个女儿努力奋斗，再圆拥屋梦。（TVB提供）

这部剧今年5月开拍，为增添真实感，剧组租用了即将清拆、已腾空的白田村旧厦作为拍摄场地，不过开拍前一波三折，继苏皓儿因离巢邵氏兄弟，她饰演的女儿角色由2020年港姐季军郭柏妍顶替，原定的男主角姜皓文（黑仔）因电影档期撞期，开拍前换成林敏骢。

63岁的林敏骢曾针对“执二摊”回应，自己担任电影导演时，一个角色会准备五个演员候选，随时顶上，笑指如果“黑仔演就‘黑’（倒霉的意思）一点，我演就好笑一点！”虽然这是林敏骢第一次拍剧，不过他拍摄电影经验丰富，曾凭电影《全力扣杀》提名金像奖最佳男配角，他出了名脑筋转得快，无厘头，搞笑形象深入民心，在《上车族》里无论是搞笑或是让观众感动的戏份都拿捏得恰到好处。

鲍起静独白戏打动观众

金像影后鲍起静这次饰演寂寞独居老人谢毓霞，与爱犬相依为命。

第一集她以倚老卖老、说话尖酸刻薄的“投诉王”形象登场，第二集揭晓她的儿子闵家宝（林景程饰）婚后带着妻儿移居日本，将她独留香港。

闵家宝（林景程饰，左）带妻儿移居日本，将妈妈（鲍起静饰）独留香港。

剧中鲍起静给儿子发语音短信的一段独白戏引起热议，她收到儿子传来的短讯，表面关心，实则希望她继续独留香港；鲍起静当下自觉被抛弃，先是激动留言骂了儿子一轮，说完立即后悔删除语音短信，改以凄凉的语气留言：“妈妈只剩下你一个，你是不是也不想要我啦？”希望对儿子动之以情，带出欠缺关爱的独居老人苦况。这段戏打动了不少观众，许多网民留言“鲍姐这段可以拿视后啦”“好感动，看到到眼湿湿”。

《上车族》播出至今金句连连，江美仪接受《联合早报》访问时说，让她印象最深刻的一句台词出自于鲍起静，“大概意思是一个家，房子大小不是问题，最重要的是家人是否在一起，我觉得这句话能引起共鸣。这段时间，不少香港人移民英国、加拿大，狗的问题也是一个热门话题，很多人宁愿带狗，也不带父母移民，剧情真的很贴地。”

收视口碑双收，结局催泪

《上车族》是一部小爆款作品，播出后收视和口碑双收，在豆瓣评分达9.1。

林敏骢上周率领江美仪、鲍起静“杀”上无线资讯节目《东张西望》，并坐上主播之位。被主持人朱凯婷问为何会客串主持，林敏骢说：“原因只有一个，就是《下流上车族》收视已经超过《东张西望》，今天来接收你所有地盘。我们一开播（收视率）达23.9，到现在25.9，接近26点，很快就30点了。”他坦言没想过收视能超出预期，不忘感谢观众的支持，还透露最后五集要备齐纸巾，预告到时剧情会更催泪。

由于林敏骢多次扬言《上车族》收视率将冲破30点，被问届时如何“报答”观众时，他笑指江美仪会重现黑丝装，鲍起静会穿上泳衣，他则负责帮女演员换泳装。

十八年后的终极告白2.0 Brutally Young 2.0

娱家戏剧（星和Ch855）晚上8.00

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星期二特写：七件事

8频道 晚上8.30

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绯闻女孩第二季 Gossip Girl ２

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