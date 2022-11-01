上周票房达23万元 “阿朱妈”洪慧芳打败“寻儿父”甄子丹

由本地资深女星洪慧芳主演的电影《花路阿朱妈》在入围金马奖等的加持下，宣传占尽娱乐版面，上周票房不仅击败华人巨星“甄爷”甄子丹的新片《搜救》，和张艺谋爱将——中国一线男星张译的新片《万里归途》，也击败了本土惊悚片《鬼地方》。

《花路》赢在起跑点，放映戏院有29家，可见院商对该片的信心。《花路》三天预映加上上周四（10月27日）至星期天（10月30日）票房共23万元，在20家戏院放映的甄爷新片《搜救》票房是4万1000元。《搜救》不是动作片，刻画甄子丹饰演的游客在雪山中寻找失踪的儿子。少了甄爷的拳脚功夫，放映戏院安排得比《花路》少，相对也影响票房。

《万里归途》冲入中国票房榜第五名

据中国媒体的报道，《万里归途》截至今年10月22日累计票房达14.29亿人民币（约2.76亿新元），成功冲入2022年中国票房榜第五名，也成为中国影史票房榜的第50名。《万》战绩卓越，不过曾演出张艺谋的《悬崖之上》与《一秒钟》等片的张译，在本地还是缺乏知名度。《万里归途》刻画努米亚爆发战乱，前驻地外交官宗大伟（张译饰）与外交部新人成朗（王俊凯饰）前往协助撤侨，使出浑身解数带领125人走出一条回家之路。

《鬼地方》的罗胜虽是本地导演，不过这部片当初制作时的目标不是对准本地而是香港，演员以港星为主包括余香凝和车婉婉等。影片放映的戏院比《花路》和《搜救》少，截至星期天（10月30日）票房是1万5000元。

洪慧芳在《花路》饰演的大婶是韩剧迷，到韩国旅行时状况百出。影片拍得具诚意，今年10月在印度尼西亚第二届峇厘玛卡利亚电影节（BaliMakarya Film Festival 2022）之东南亚故事片竞赛中赢得“最佳影片”殊荣。

《花路》排在《黑亚当》之后

《联合早报》星期二（11月1日）中午向发行《花路》的嘉华（GV）查询，《花路》截至星期一（10月31日）票房是24万6000元，虽然在上周“十大”排名只列在好莱坞片《黑亚当》（Black Adam）之后，由于目前电影市道艰难，成绩中规中矩，《花路》接下来的后劲如何，谁也无法预料。

上周票房冠军片《黑亚当》比《花路》早一周推出，《黑亚当》被比喻为“今年最霸气的反英雄电影”，好莱坞巨星Dwayne Johnson（巨石强森）诠释DC角色特斯亚当，他被赋予众神的强大力量，为了复仇滥用神力，之后被众神封印，后来被释放，具有强大破坏力的他被另一股势力“正义协会”盯上。《黑亚当》全球票房已突破2.5亿美元（约3.53亿新元）。