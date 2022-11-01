本地电影《芽笼》入围金马动作奖 监制：望骑“马”归来

本地电影《芽笼》星期三（11月2日）晚上在台湾金马奖举办世界首映礼，该片也入围动作奖项，监制兼导演邝子君说：“希望骑‘马’归来！”

《芽笼》拍摄画面尺度大胆，已被本地电检局列为M18， 但邝子君笑说，没有被列为R21已经“赚到了”。

对《芽笼》星期三晚上9时30分在金马奖举办全世界首映礼，子君难掩雀跃。他分享道：“从小到大都有收看金马奖，能在一个最具华人代表性的金马影展做世界首映，我感到非常光荣，很期待可以跟台湾观众互动。”

子君透露，《芽笼》18日在台湾还有映后交流会，11月底则将在新加坡国际电影节登场，那会是《芽笼》 的东南亚首映。

参与《芽笼》动作设计的冯推守入围金马奖最佳动作设计奖，子君觉得他的胜算高吗？

子君谦言：“很高兴能借助冯推守的提名参与金马，老实说我很意外。我非常喜欢《智齿》这部电影，能跟他一起入围（动作）奖项，我感到很荣幸。竞争对手高手云集，要看天眷顾谁。冯推守为《芽笼》投放百分百精神和心血，我当然希望他可以骑‘马’归来啦。”

据悉，赴金马盛宴的《芽笼》团队包括动作指导冯推守、监制兼导演邝子君、监制李子剑、编剧与台湾演员等。

入围竟遭业界酸

对跨刀参演《芽笼》的李国煌，子君有“报错名”的亏欠。他解释道：“本来希望国煌可以凭《芽笼》再次参与金马，但我帮他报名角逐‘最佳男主角’。我可能报错了，应该报名最佳男配，入围机会才大一些。因为《芽笼》是群戏，国煌只占五分之一的戏份，而真正的‘主角’ 是芽笼。”

令子君纳闷的是，《芽笼》入围了金马奖最佳动作设计奖，却收到业界一些酸言酸语，放话为他“伤心不值”。这让他不解：“ 不是应该为我开心吗？语气酸溜溜的，能不能有多一点鼓励？”

制作本地电影的市场局促，他由衷希望观众能给新加坡制作多一点机会。

李国煌参演《芽笼》。（受访者提供）

花10年“磨”出一部电影 票房比奖重要

票房和奖项哪一样对电影人更重要？

“票房。因为票房高直接证明上座率高，拍电影当然要有人看啦，不然拿到厕所自己看自己爽吗？”子君这么回答《新明日报》记者。

那新加坡有什么类型的电影能保证卖座？

“目前来说，商业鬼片和喜剧片的机会来得高一点。可是，我们也要跳出这个框框，而不是纯粹追求商业利益。从萌生出拍摄《芽笼》这个想法到真的拍出来，我用了10年，其中有很多阻碍，前期资本方也并不看好。但是，在我们最终的坚持和努力下，现在《芽笼》终于能跟观众见面。我也希望年轻电影人不要灰心、不会放弃，有故事就要坚持努力呀。”

10年才“磨”出一部《芽笼》，可见子君压力有多大。《芽笼》 也将冲海外影展，参与欧洲一国际电影节，如果《芽笼》卖座， 他考虑拍续集吗？

“如果能像我的偶像刘伟强拍《古惑仔》这样，拍摄好几部续集，当然好啦。《芽笼》会给观众一个不一样的新加坡电影。它不是一部艺术片，也不是一部色情片，你们去看就明白了。”

《芽笼》预计明年三四月本地放映。