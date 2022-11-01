与林慧玲谈夫妻生活 刘子绚：有洗碗机可避免争吵

林慧玲主持的新综艺节目《幸福玲距离》已经播映到第三集，这次邀请刘子绚来做客，这也是两人首次同框。

节目中，刘子绚分享了她坎坷的感情路，也分享自己最终找到好归宿后，让妈妈感到很欣慰。她说：“我妈妈经历了我多次分手，期待、失望，最终结婚。”刘子绚在单亲家庭长大，她是长女，也是家里的经济支柱，所以肩负很多重担。当她找到一个可以照顾自己的人时，刘子绚的妈妈才终于放心。

两人也聊起婚后柴米油盐的生活，而洗碗机让子绚和田铭耀夫妻俩避免了争吵。子绚说：“因为我们俩都很讨厌洗碗，却很享受烹饪，所以装修时的第一个要求就是一定要有洗碗机。”

刘子绚笑说：“洗碗机让我们俩避免了多次的争吵！”

林慧玲在节目中穿婚纱。（取自网络）

“女人在家要当公主”

读室内设计的刘子绚也喜欢帮身边的好朋友改造他们的家。她分享道：“我很喜欢把旧的东西翻成新的，所以我就会动手帮他们油漆。”

至于自己的家，刘子绚甜蜜地分享：“在外我是劳工，在家我是公主。”林慧玲也感悟：“女人在家要当公主，我非常同意这句话，但我习惯自己一个人扛，所以现在正在学习中。”

面对手艺了得又充满女人味的刘子绚，林慧玲直言：“坐在她旁边，我觉得自己好像是一个男人。”

林慧玲则透露，与未婚夫Matthew是通过朋友介绍认识， 但当初林慧玲因忙于工作，两人差点错过彼此，经过朋友一番劝说后，林慧玲最终还是赴约。

节目中林慧玲透露，结婚后想到英国度蜜月，她说：“那里是我未婚夫长大的地方，所以我很想去体验他小时候的生活（环境）。”