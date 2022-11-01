娱乐吃瓜：逆龄靠运动 范文芳郑秀文秀身材展健康美

51岁的范文芳日前在Instagram（IG）分享一张比基尼背影照引起关注，包括谢婉谕、“阿朱妈”洪慧芳在内的艺人纷纷借助火的表情符号赞她身材火辣。也有粉丝网友点赞夸范文芳：姐姐好辣、皮肤保养得好好、性感女神。

好身材不怕秀，年龄更不是阻力。娱乐圈这些“五零高手”大方展露令人称羡的逆龄好身材，以“身”作则传达“健康生活少不了运动”，“青春不是年华是心境”的正面信息。

郑秀文：一分耕耘一分收获

一身紧身运动装，满脸汗珠不停滴、咬紧牙关做平板支撑（plank）等等画面，50岁的“健身狂魔”郑秀文热爱运动，也经常分享自己的运动视频和照片，多次高喊运动格言：“no pain no gain（一分耕耘一分收获）。”

郑秀文说运动的好处不计其数。（郑秀文IG）

虽然曾自嘲“中年妇女不训练（运动）不行”，但郑秀文说，运动是像刷牙一样的日常习惯，多年来只要有空就会跑步8公里。前两年在疫情形势严峻时乖乖居家抗疫，没得在户外跑步但运动量不减，改在家里做极速燃脂的Tabata运动。

今年10月，郑秀文在Instagram（IG）有感而发说：“运动使身心灵都得到平衡。2005、06年因为饱受忧郁症之苦，于是开始非常认真地养成运动习惯。也使自己从depression（沮丧）的低谷走出来。”

她认为，运动的好处十根手指数不完，最让她开心的是“不再需要胡乱节食”，零食、炸物、淀粉类，“想吃什么就吃什么”，重要是吃完运动，就不怕增肥。

李嘉欣：让身体释放正能量

李嘉欣勤练瑜伽，高难度动作难不倒她。（李嘉欣IG）

1988年18岁参加“香港小姐”夺冠后的李嘉欣，34年来驻颜有术，不论样貌或身材都一直保持巅峰状态。这个“最美港姐”唯一一次“失水准”是2018年2月，她分享为儿子庆生的照片时，被网友嫌“腿好粗”、“胖了”。

李嘉欣没被激怒，反而展现高EQ，先分享独照写道“我承认，胖了”，再积极运动瘦身，很快就恢复招牌苗条身材。

她近日在社交媒体上大方晒出比基尼靓照，虽然披着外套却难掩纤瘦身形和细长美腿，乍看不会看出她已52岁。她的保养秘诀之一就是运动，“不能懒惰，一定要跑跑步、去健身，让身体释放正能量”。

除了平时少吃零食和油炸物，李嘉欣通过跑步、游泳、健身和瑜伽等运动保持身材。不论再忙或时间再晚，她每天都会抽出时间跑步30分钟，或是在家里做瑜伽。长时间锻炼出瑜伽真功夫，如空中瑜伽中“悬空一字马”、“倒挂金钟”（头下脚上）等高难度动作都难不倒肢体柔韧性高的她。

郭妃丽：自我呵护养成自信

做运动让郭妃丽感觉充满活力。（郭妃丽IG）

今年8月23日迎接50岁生日后，郭妃丽在社交媒体上自信秀出自己着比基尼的照片，写道：“女孩最重要的是穿上自信。”

郭妃丽说，自信来自自我呵护（self-care），而这包括运动及保养。不论是上健身房、做瑜伽、游泳或是散步，她一星期运动五到六次。她说，运动让她觉得精力充沛，一整天都能感到活力。

2020年因为冠病疫情困在新加坡，就在断路器阻断措施（Circuit Breaker）第一天，她就跟着YouTube视频，在家做尊巴（Zumba）体操。居家抗疫期间，日常运动是她维持身心健康的方法。能外出以后，她每个星期约郑惠玉、陈秀环、洪昭容等艺人朋友一起远足。

已达中年妇年龄的郭妃丽，不吝于在社交媒体上秀出少女般的好身材，这让许久没有电视作品的她，2021年10月以“最美殷素素郭妃丽，49岁身材如少女”的标题，登上港台新闻。

Demi Moore：有勇气展现真我

将在11月过60岁的Demi Moore驻颜有术，身材也保持得很好。（Demi Moore IG）

提到好莱坞影星Demi Moore，不少人会想起她在1997年的电影《G.I. Jane》里单手做俯卧撑的画面。25年后，如果关注她的IG会发现她常晒出各款泳装照，原来是为自己投资的泳装品牌打广告。

来临双11将步入花甲之年过60岁生日的Demi Moore，身材依然火辣，穿上比基尼不现老态，也没有违和感。据Demi Moore的健身教练说，她通过做瑜伽、核心锻炼（core workout）、二头肌卷曲（bicep curl）和弓步（lunge）维持结实好身材。

2019年，她在《Inside Out》自传中自揭多年来饱受身材羞辱（body shame）问题困扰。1986年出演《One Crazy Summer》被要求减肥。1992年产女后，为电影《A Few Good Men》海军律师的角色，她着魔似的疯狂运动减肥，“停不下来”。隔年接拍《Indecent Proposal》却被要求增肥，还被嫌身材像男人。

她在自传中提到，身材问题的困扰促使她通过冥想寻救。她告诉自己，“要有勇气在没有保护层的情况下让人看到我。我无法再跟身体和体重作战”。之后，她把家里的健身房改成办公室。

体会到身心一样重要，Demi Moore有四年时间没有健身，不过2019年57岁时，特地通过结合舞蹈的有氧体操（dance cardio）塑身，全裸拍下国际时尚杂志的封面。

Jennifer Lopez：没有标准身材别比较

Jennifer Lopez通过积极运动维持火辣身材。（Jennifer Lopez IG）

前看身材曼妙，侧看前凸后翘，53岁的Jennifer Lopez这身魔鬼身材是汗水换来的。

她有两个私人健身教练Dodd Romero和David Kirsch，每星期都会安排四到五次一小时的训练，每次着重身体一个部位。前者说Jennifer Lopez很拼，每次都要练到肌肉酸痛才肯停；后者则透露，她的招牌翘臀秘诀在于鸭嘴兽式行走（platypus walk）的运动。

不科学的前凸后翘虽然让人羡慕，但Jennifer Lopez一度觉得自己不够瘦，不喜欢自己的身材曲线。后来懂得爱自己，她说“所谓的曲线美没有标准，比一般正常水准大一点或小一点都OK”，也鼓励粉丝“拥抱自己的全部”。

她说：“美丽是一种态度，我们应该把注意力放在自己身上的美、喜欢自己的美，不需要跟别人比较。”